La Lega ha perso un iscritto su tre e in Lombardia addirittura il 44% dei tesserati: i numeri del tracollo

Segnali tutt’altro che confortanti in casa Lega che nell’ultimo anno ha visto calare di un terzo i propri iscritti. In Lombardia si è addirittura registrato un -44%.

Fuga dei tesserati: in Emilia -43%, in Veneto -26%, in Piemonte -28%

Il partito guidato da Matteo Salvini, attuale ministro delle Infrastrutture del governo Meloni, come raccontato da La Repubblica, sta perdendo tesserati in modo assai rapido.

Nei 23 bilanci del 2022, oltre al già citato -44% in Lombardia, da segnalare il -26% in Veneto, -28% in Piemonte e -43% in Emilia.

Fonte foto: ANSA

Le ‘quote associative annuali’, a livello nazionale, rispetto al 2021, si attestano a un -32%.

Altrimenti detto, circa un tesserato su tre se ne è andato. La questione ha anche un risvolto economico e naturalmente nelle intenzioni di voto.

Meno introiti per la Lega

La Lega, dall’incassare 1,078 milioni di euro ne ha intascati 741 mila. Numeri allarmanti se si considera che uno dei punti forti del partito è da sempre la militanza.

Ora, quella militanza sembra non essere più così solida. Emblematico il caso lombardo, da sempre roccaforte leghista.

Le quattro Regioni in cui le quote sono aumentate

Le regioni in cui non ci sono stati passi indietro sul fronte tesseramenti sono soltanto quattro. Qui si è registrato un leggero aumento di iscritti ma non abbastanza per tamponare l’emorragia verificatasi sugli altri territori. Trattasi del Friuli Venezia-Giulia, della Calabria, della Liguria e dell’Alto Adige (separato dal Trentino).

Quando si farà il congresso leghista previsto dallo Statuto?

Al momento non è calendarizzato alcun congresso nazionale della Lega. Se si facesse, senza dubbio uno dei temi sarebbe proprio la perdita di così tanti tesserati. Insomma, i vertici del Carroccio potrebbero discutere sul perché si sia registrato un -32%.

Lo Statuto della ‘Lega per Salvini premier’, varato nel 2019, prevede che ci sia appunto la convocazione ogni tre anni del congresso. Tuttavia, per ora, non c’è alcun evento del genere nell’agente del partito.