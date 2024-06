La Lega di Salvini perde le elezioni a Pontida dopo 20 anni, Vanalli ko contro la lista civica di Davide Cantù

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Per la prima volta dal 2004, la Lega perde il suo feudo di Pontida. Nel paese simbolo del partito guidato da Matteo Salvini, il candidato e sindaco uscente Pierguido Vanalli ha perso le elezioni contro Davide Cantù, 27enne laureato in Scienze Storiche che si è presentato con una lista civica.

Le elezioni amministrative a Pontida

Nel 2004, Pierguido Vanalli venne eletto per la prima volta sindaco di Pontida nelle liste della Lega. Da allora, Vanalli è stato rieletto nel 2009 e nel 2019, con nel mezzo l’elezione di Luigi Carrozzi, sempre candidato con la Lega.

Fin dal 1990, Pontida è un feudo (anche se non sempre amministrativo) della Lega, che da Umberto Bossi fino a Matteo Salvini ha sempre organizzato il proprio raduno annuale nel comune in provincia di Bergamo.

Fonte foto: Facebook/Viviamo Insieme Pontida La squadra con la quale Davide Cantù ha vinto le elezioni a Pontida, sconfiggendo Pierguido Vanalli e scalzando la Lega di Matteo Salvini dal municipio dopo 20 anni

Questa volta però, dopo 20 anni di dominio, la Lega ha perso le elezioni: il nuovo sindaco di Pontida è Davide Cantù, 27enne eletto con la lista civica “Viviamo insieme Pontida”.

Cantù batte Vanalli, sconfitta la Lega di Salvini

Con il 52,71% dei voti, Davide Cantù ha sconfitto il candidato e sindaco uscente Guido Vanalli (32,30%) e la candidata con l’ex ministro della Lega Roberto Castelli, Francesca Losi, che con il “Partito Popolare del Nord-Grande Nord” ha raggiunto il 15%.

E proprio l’ingresso di Losi nella corsa al municipio è stato visto come uno sgambetto alla Lega, con il quale le sarebbero stati rosicchiati voti importanti. Per la candidata, però, il partito di Salvini aveva fin troppo accantonato le questioni settentrionali, a partire dal fatto che “non era accettabile per noi che in questa tornata amministrativa la parola Nord non fosse presente nella scheda elettorale”, come detto da Castelli.

Sportivamente però, il sindaco uscente ha dichiarato che “sommando i nostri e i loro voti, non avremmo comunque vinto. Sono stato sindaco per tanti anni, si vince e si perde ed è giusto che sia così. Negli ultimi cinque anni, per ragioni che ho più volte spiegato in campagna elettorale, non siamo riusciti a fare tutto ciò che avevamo promesso. Sono felice se riusciranno a farlo Davide e la sua squadra”.

Chi è Davide Cantù

Come riportato da Bergamo News, Davide Cantù ha 27 anni e si è laureato in Scienze Storiche all’Università di Milano, con una tesi sulle carceri in età napoleonica. Ha lavorato come cronista, come bibliotecario, come professore e come addetto al Comune, ma ora il suo impegno sarà tutto verso Pontida.

“Sarò sindaco a tempo pieno” ha detto Cantù, che si presenterà al municipio con una squadra di tredici elementi, un terzo dei quali under 30 che lo stesso neo sindaco ha definito “solo tredici cittadini di Pontida che si sono messi in gioco e che la gente ha voluto premiare”.

La lista di Davide Cantù, considerata comunque vicina al centrosinistra, ha quindi ridotto il potere della Lega a Pontida. “Siamo molto contenti di questo risultato. Evidentemente, dopo tanti anni, c’era voglia di cambiare” ha detto il nuovo, giovane primo cittadino.