La giornalista Cesara Buonamici perde la madre, morta Rosa Maria Mariani: il messaggio del direttore del Tg5

Lutto per Cesara Buonamici: la celebre giornalista del Tg5 ha perso la mamma Rosa Maria Mariani, morta all’età di 94 anni. È stato il direttore del TG5 Clemente Mimun a darne notizia pubblicando sui social un messaggio di cordoglio alla collega.

È morta all’età di 94 anni Rosa Maria Mariani, mamma di Cesara Buonamici. La notizia, confermata dal Messaggero, è stata data dal direttore del TG5 Clemente Mimun che ha pubblicato su X un messaggio di cordoglio.

La giornalista, molto riservata per quanto concerne la propria vita privata, non ha rilasciato dichiarazioni e ha preferito chiudersi nel silenzio in questo momento di dolore.

Il messaggio del direttore del Tg5

“Un abbraccio forte a Cesara Buonamici“, ha scritto sul suo profilo X il direttore del Tg5 Clemente Mimun.

Otre al messaggio di cordoglio, ha pubblicato anche tre foto che ritraggono Cesara Buonamici insieme alla mamma, felici e sorridenti: due con solo mamma e figlia e l’altra di gruppo, con altri durante una cena.

Cesara Buonamici e il rapporto con la madre

Cesara Buonamici aveva un legame molto stretto con la mamma Rosa, con la quale è stata legatissima fino all’ultimo.

Come aveva raccontato la stessa giornalista del Tg5 nel 2021 a Verissimo: “È una roccia, con quell’aria ancora un po’ birichina. È molto spiritosa, fa delle gran battute, anche belle secche”, aveva detto a Silvia Toffanin.

“È un comandante nato, ha sempre tenuto d’occhio me e mio fratello. Siamo cresciuti mangiando pane e olio, le cose dell’orto, ha sempre avuto una grande attenzione all’alimentazione”, aveva raccontato.