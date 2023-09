La Francia blinda il confine con l'Italia, "non accoglieremo i migranti di Lampedusa": schierato un elicottero

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Si alza la tensione con la Francia sui migranti. Il Governo Macron ingaggia un braccio di ferro con l’Italia intensificando le misure di sicurezza e di controllo al confine tra Ventimiglia e il comune francese di Mentone, con lo schieramento anche delle squadre antiterrorismo, di droni e un elicottero. Dopo aver ribadito lo stop all’accoglienza tramite le parole del ministro dell’Interno Gerald Darmanin, l’Eliseo passa ai fatti e blinda le frontiere con il nostro Paese.

Il dispiegamento

Sulla frontiera italo-francese della Val Roia sono arrivati i mezzi della “Mission Vigipirate”, reparto dell’antiterrorismo legato a un piano di sicurezza creato nel 1978 e scattato nel 2015 per gli attentati a Charlie Hebdo e al Bataclan.

Le squadre di specialisti si sono stabilite in un villaggio vacanze di Sospel, sul versante transalpino della valle per contrastare l’eventuale arrivo di migranti attraverso i sentieri che collegano Italia e Francia.

Nel frattempo è stato potenziato anche il dispiegamento della Gendarmerie e sono aumentati i controlli sui treni sia sulla tratta Ventimiglia-Nizza, ma anche sulle linee Ventimiglia-Cuneo e Breil-Nizza.

Tutta l’area compresa tra il confine italo francese di Ponte San Ludovico e quello a monte, di San Luigi, a Ventimiglia, è controllata da un elicottero della dogana schierato per sorvolare la zona e segnalare eventuali spostamenti di migranti.

Il centro di identificazione

Sempre sul lato francese del Ponte San Ludovico alcuni mezzi stanno ripulendo l’area che sarà impiegata per montare delle tende da campo e l’installazione di un centro di identificazione per migranti attraverso il quale le autorità transalpine valuteranno la posizione giuridica di quest’ultimi ed eventuali richieste di asilo: “Per far fronte all’annunciato afflusso di migranti non regolari, un terreno comunale accanto al posto di frontiera e ai servizi di polizia di frontiera potrebbe essere messo a disposizione dei servizi dello Stato e della Protezione civile”, ha dichiarato a ‘Ansa’ il sindaco del comune francese di Mentone, Yves Juhel.

Una struttura temporanea, ha precisato il primo cittadino, capace di gestire un centinaio di migranti alla volta “dove le persone in transito saranno sottoposti a vigilanza, senza la possibilità di andare e venire sul nostro territorio. E se la loro richiesta non sarà valida, verranno riaccompagnati alla frontiera italiana”.

Le parole del sindaco di Ventimiglia

Sulle misure di sicurezza al confine italo-francese è arrivato anche il commento del sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che ha criticato la scelta di ricollocare a Genova nuovi migranti in arrivo da Lampedusa, da dove Giorgia Meloni, in visita con Ursula Von der Leyen, hanno annunciato un pianoUe per l’emergenza migranti.

“Mi pare solo si faccia loro un favore – ha dichiarato il primo cittadino leghista – sono persone che vogliono solo passare dall’Italia per andare altrove, ed entro 48 ore ci troveremo a Ventimiglia, come tutti o quasi quelli che arrivano a Lampedusa. Con la differenza che a questi lo Stato li porta direttamente alla frontiera”.