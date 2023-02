La figlia di Little Tony contro Gino Paoli per le affermazioni a Sanremo: il cantautore rischia una querela

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Come puntualmente accade dopo ogni edizione del Festival di Sanremo, anche quest’anno le polemiche non accennano a placarsi. A far discutere non sono soltanto Blanco, su cui peserebbe un’indagine per danneggiamento, e l’esposto per atti osceni in luogo pubblico nei confronti di Fedez e Rosa Chemical: anche il clamoroso aneddoto di Gino Paoli su Little Tony potrebbe avere strascichi giudiziari. Le parole del cantautore genovese hanno infatti fatto arrabbiare la famiglia dell’interprete di ‘Cuore matto’.

La figlia di Little Tony contro Gino Paoli

In un’intervista rilasciata a ‘Fanpage’ la figlia di Little Tony Cristiana Ciacci ha spiegato che quella di Gino Paoli è “un’offesa bruttissima, fuori luogo, fuori contesto, inopportuna, indelicata e anche ignorante, perché offende la memoria dei miei genitori morti, che non possono replicare in alcun modo”.

Tornando su quanto accaduto alla serata finale del Festival, ha evidenziato infatti che il cantautore oggi 88enne “ha dato del cornuto” a suo padre e “della poco di buono” alla madre.

Fonte foto: ANSA Gino Paoli sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus e Gianni Morandi

Cosa ha detto Gino Paoli su Little Tony

Gino Paoli sorprendendo tutti, in primis il direttore artistico Amadeus e il co-conduttore Gianni Morandi, riferendosi a Little Tony ha affermato: “È tornato a casa e la moglie, cioè la moglie… La donna che aveva, gli amici li aveva fatti tutti, in casa di Tony”.

Poi ha aggiunto: “Lui prende, viene a Viareggio dove cantavo, e mi chiede: ‘Come si fa quando una donna ti tradisce?’. Io avevo scritto una canzone, ‘Anche se’, e lui mi diceva: tu hai scritto questo, devi sapere come si fa quando una donna ti fa fesso. Venne da me a chiedermi una cosa così”. Un racconto che in tanti hanno ritenuto indelicato e inappropriato.

Cosa rischia ora il cantautore

A seguito di quanto dichiarato sul palco dell’Ariston davanti a milioni di telespettatori, presto potrebbero esserci per il noto cantautore pesanti conseguenze legali.

“Che nei dodici anni in cui i miei genitori sono stati insieme, si possano essere traditi a vicenda, è probabile ma non nel modo in cui lo ha detto lui”, ha spiegato Cristiana Ciacci, sottolineando che “anche se fosse non spettava a Gino Paoli dirlo, dopo la morte di mio padre e sul palco dell’Ariston”.

Ad oggi come raccontato dalla donna non sono ancora arrivate scuse. “Sto consultando un legale – ha avvertito – devo decidere se querelare Gino Paoli. Mi prendo qualche giorno per riflettere, è stata una settimana frenetica”.

La figlia di Little Tony ha sottolineato di sentire addosso tutta “la responsabilità di dover difendere due persone che non ci sono più”.