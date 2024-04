La festa scudetto dell'Inter paralizza Milano: i video dei tifosi che invadono le strade aspettando la squadra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il popolo nerazzurro ha letteralmente invaso Milano per festeggiare la conquista del ventesimo scudetto dell’Inter, con i tifosi che hanno riempito le strade al seguito della squadra nel tragitto dallo stadio San Siro fino a Piazza Duomo. Dopo la vittoria contro il Torino, è partita la festa con gli autobus dei giocatori accolti e scortati da una folla estasiata lungo il percorso a ritmo rallentato. Diverse le testimonianze video di una giornata speciale e complicata, allo stesso tempo, per la città che è stata in parte paralizzata dal notevole afflusso di persone per la festa.

La festa scudetto dell’Inter in ritardo: piazza Duomo piena di tifosi

Intorno alle 15:30 i due autobus scoperti parcheggiati nel garage di San Siro hanno cominciato a riempirsi: uno per la squadra e il mister Inzaghi, l’altro per lo staff. L’entusiasmo dei tifosi ha notevolmente rallentato il percorso, con i due autobus che dopo mezz’ora hanno percorso poco più di duecento metri.

La sfilata dell’Inter lungo le vie di Milano per festeggiare lo scudetto, di fatto, ha subito un ritardo di circa due ore sulla tabella di marcia.

L’orario d’arrivo in Piazza Duomo, dove ci sarà il culmine della festa, era previsto inizialmente tra le 20 e le 21, ma slitterà a causa del ritardo accumulato.

Secondo le previsioni gli autobus non riusciranno ad arrivare prima delle 23, dove ad attenderli ci saranno migliaia di tifosi che hanno riempito la piazza in ogni centimetro, lasciando soltanto lo spazio necessario ai due veicoli.

I video della festa scudetto dell’Inter a Milano

Ecco alcuni video della festa scudetto dell’Inter e dei tifosi nerazzurri che hanno invaso Milano per partecipare alle celebrazioni: