La Danimarca istituisce la leva militare obbligatoria anche per le donne, fra la scelta di equità e la Russia

La Danimarca introduce la leva militare obbligatoria anche per le donne dal 2026, estendendo inoltre il servizio da 4 a 11 mesi. Con un investimento di 6 miliardi di dollari nella difesa, il paese diventa il terzo in Europa a richiedere la coscrizione femminile, motivata dall’equità di genere e dalla pace. Copenhagen sostiene l’Ucraina nella guerra contro la Russia, considerando la situazione europea sempre più grave e necessitante di una difesa più ampia e completa. Attualmente, nel paese scandinavo il 25% delle reclute è già femminile, e il servizio volontario è una pratica comune.

Leva militare obbligatoria per le donne in Danimarca

Dal 2026, anche le donne saranno soggette alla leva militare in Danimarca, con un periodo di servizio esteso a 11 mesi. Questa decisione allinea il paese con i vicini Svezia e Norvegia, primi Stati europei a includere le donne nelle forze armate con il servizio obbligatorio.

La premier Mette Frederiksen motiva questa mossa come parte di un impegno per la pace e l’uguaglianza di genere, sottolineando che il riarmo è mirato a prevenire la guerra anziché provocarla.

“Non riarmiamo perché vogliamo la guerra. Ci stiamo riarmando perché vogliamo evitarla” ha affermato Frederiksen, parlando di una scelta nell’ottica dell’equità fra i sessi.

I commenti della politica

Il ministro della Difesa, Troels Lund Poulsen, ha sottolineato che una coscrizione più inclusiva contribuirà a fronteggiare le sfide della difesa, della mobilitazione nazionale e dell’equipaggiamento militare.

Il piano prevede un periodo di formazione di base per le reclute nei primi cinque mesi, seguito da sei mesi di servizio operativo con ulteriore addestramento.

La Danimarca, membro della NATO, supporta l’Ucraina nella guerra contro la Russia. Il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, ha dichiarato che Mosca non rappresenta una minaccia diretta per il Paese nordico, ma si è impegnato a non permettere che la situazione arrivi a tale punto.

“La situazione europea è diventata sempre più grave e dobbiamo tenerne conto quando guardiamo al futuro della difesa” ha affermato il ministro della Difesa danese, Lund Poulsen. Una coscrizione più inclusiva, coinvolgendo entrambi i sessi, è necessaria per una difesa più solida e flessibile, secondo Poulsen.

Le donne nell’esercito in Danimarca

Attualmente in Danimarca le donne possono volontariamente arruolarsi nelle forze armate. Nell’anno precedente, 4.700 persone hanno aderito al servizio militare, con circa il 25% di donne.

Si prevede ora che questo numero possa raddoppiare. Al momento l’obbligo vige per gli uomini danesi in buona salute sopra i 18 anni, convocati per un servizio militare di circa quattro mesi. Tuttavia, poiché ci sono sufficienti volontari, viene utilizzato un sistema di selezione casuale che permette a molti giovani di essere esonerati dal servizio.