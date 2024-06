La cugina di Putin Anna Tsivileva diventa viceministro della Difesa, chi è la miliardaria che fa discutere

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Aria di ristrutturazione “in famiglia” al Cremlino: il presidente russo Vladimir Putin ha rimosso quattro alte figure della Difesa e ha nominato sua cugina, Anna Tsivileva, per uno dei posti vacanti da viceministro. Le agenzie russe Tass e Interfax hanno confermato le manovre di Putin, che ha destituito Nikolai Pankov, Tatyana Shevtsova, Pavel Popov e Ruslan Tsalikov. Tsivileva, presidente del JSC Kolmar Group e moglie dell’ex governatore Sergey Tsivilev, è una figura prominente nell’industria del carbone russa, già soggetta a sanzioni dopo l’invasione dell’Ucraina. Un rimpasto che sembra puntare a consolidare la cerchia di fiducia di Putin in un periodo di crescente isolamento internazionale e difficoltà interne.

Chi è Anna Tsivileva, nuovo viceministro alla Difesa e cugina di Putin

Con l’avvicendamento voluto da Vladimir Putin, i nuovi viceministri nominati oltre a sua cugina Anna Tsivileva sono Oleg Savelyev, Pavel Fradkov e Leonid Gornin che nella nuova squadra avrebbe una posizione predominante.

Il coinvolgimento di Anna Tsivileva negli affari e nella politica russa è di lunga data. Il suo è un nome influente nell’industria carbonifera russa, essendo presidente del JSC Kolmar Group.

Annsa Tsivileva è sposata con Sergey Tsivilev, che è stato governatore della regione di Keremovo fino a maggio scorso ed è attualmente il ministro dell’Energia russo.

Il suo è un legame familiare e professionale che rende evidente la sua influenza e la sua connessione diretta con le alte sfere del potere russo.

Perché Putin ha nominato la cugina Anna Tsivileva al Cremlino

Vladimir Putin sceglie quindi di circondarsi di persone fidate, e la mossa di rivedere l’organigramma della Difesa è con ogni probabilità da ricondurre nell’intenzione di fare “quadrato” in un momento complicato sia all’interno che fuori dalla Russia.

Con il nuovo riassetto organizzativo, il ministero della Difesa russo ha 12 vice ministri, inclusi due primi vice ministri.

Nominare Anna Tsivileva viceministro ha un ruolo strategico, mirato a consolidare ulteriormente il controllo del presidente sulle istituzioni chiave del paese e che mira a rafforzare la leadership di Putin in un contesto sempre più complesso e teso.

Tsivileva, con i suoi legami familiari e professionali, rappresenta un elemento di fiducia per Putin, specialmente in un momento in cui la Russia deve affrontare le sfide derivanti dalle sanzioni internazionali e dal conflitto in Ucraina.