La Corea del Nord lancia un missile balistico verso il Giappone, gli Usa dichiarano: "Pronti a una risposta"

Un nuovo missile balistico è stato lanciato dalla Corea del Nord fino a lambire le coste del Giappone, precipitando in un punto non meglio precisato del mare nipponico. L’allarme è stato lanciato dalla guardia costiera e ha costretto le autorità ad invitare i cittadini di ben due prefetture a recarsi nei rifugi.

Corea del Nord, nuovo missile verso il Giappone: cos’è successo

I dettagli sono ancora scontornati, specialmente sull’orario dell’episodio e sul tipo di missile.

Secondo un comunicato della guardia costiera giapponese, il missile avrebbe sorvolato i cieli dell’area settentrionale dell’arcipelago nipponico per poi precipitare in un punto non meglio precisato del mare del Giappone.

La traiettoria del missile balistico lanciato dalla Corea del Nord verso il Giappone, secondo i media asiatici

Secondo le autorità, potrebbe trattarsi di un razzo ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), dunque di un missile balistico intercontinentale.

L’emittente locale ‘Asahi’ precisa che questo genere di missile è solitamente impiegato per il trasporto di ordigni nucleari.

Le autorità giapponesi parlano di “nuovo missile” – il 25 settembre si era verificato un episodio analogo – in quanto si tratterebbe del quinto test in dieci giorni, che a questo giro ha portato addirittura all’interruzione del traffico ferroviario per ragioni di sicurezza, specialmente per i treni superveloci Shinkansen.

La reazione del governo giapponese

Alle 7.29 del 3 ottobre – 00.29 in Italia, come riporta ‘Ansa’ – il governo giapponese ha diramato una nota: “Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo“.

Due le prefetture interessate dall’evacuazione, quella di Hokkaido e Aomori. Le parole di condanna da parte del governo giapponese non si sono fatte attendere.

Il premier giapponese Fumio Kishida ha parlato di “azioni barbare” mentre il segretario di gabinetto Hirokazu Matsuno ha definito l’azione della Corea del Nord “una seria sfida alla pace mondiale”.

La reazione della Corea del Sud e degli Usa

Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol ha dichiarato che la Corea del Nord “viola chiaramente i principi universali e gli standard delle Nazioni Unite” e ha promesso una “risposta ferma” con “azioni appropriate in collaborazione con gli Stati Uniti e la comunità internazionale”.

Una risposta arriva anche da Jack Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale Usa che, a seguito di un confronto e con le autorità giapponesi e con quelle sudcoreane, ha fatto sapere tramite la sua portavoce Adrienne Watson che gli Stati Uniti manterranno l’impegno a difendere Giappone e Corea del Sud con una “risposta internazionale adeguata e solida”.

Secondo la Corea del Sud, il Paese eremita starebbe pianificando un test nucleare che potrebbe avere luogo dopo il 16 ottobre, giorno del Congresso del Partito Cinese.