La confessione di Massimo Giletti: “Mia mamma mi sorride ma non parla più”. E lancia un appello allo Stato

Massimo Giletti è stato tra gli ospiti di “Domenica In“. Nel salotto di Mara Venier, il conduttore e giornalista ha parlato del rapporto con i suoi genitori, della scomparsa del padre e delle condizioni precarie della madre. E ha lanciato un appello allo Stato per le persone malate.

Massimo Giletti a 360°: le sue confessioni

Massimo Giletti è tornato in Rai e negli studi nei quali ha condotto per anni “L’Arena”, il suo fortunato programma.

Incalzato dalle domande della padrona di casa, Maria Venier, nella trasmissione andata in onda domenica 29 settembre si è raccontato a 360 gradi tra amore, relazioni e famiglia.

Giletti e il rapporto difficile con il padre

Nell’intima conversazione tra i due conduttori, Massimo Giletti si è lasciato andare a ricordi della sua vita personale, parlando anche dei rimorsi, delle cose che avrebbe potuto fare ma che ora potrebbe essere troppo tardi per fare.

Anzitutto ha commemorato il padre, scomparso alcuni anni fa. I due avevano un rapporto complesso, il presentatore lo ricorda come un grande imprenditore, vecchio stampo. “Ho impressa una scena di mio padre di ritorno con l’autista e di me che mi avvicinai all’autista, perché passavo quasi più tempo con lui”.

Una relazione tra i due “difficile, conflittuale, ma ci volevamo un bene immenso”. Giletti confessa che avrebbe voluto poter comunicare meglio con lui e dice: “teniamoceli stretti, godiamoci i genitori“.

L’appello allo Stato per le persone malate e le loro famiglie

Sua madre invece è ancora in vita e resta fondamentale nella quotidianità di Massimo Giletti, pur vivendo in condizioni di salute complesse.

“Mia madre mi guarda e sorride, ma non ha più la possibilità di parlarmi, però riconosce me e i miei fratelli”, rivela.

Qui Giletti si fa ancora più serio e lancia un vero e proprio appello per quanti vivono in simili situazioni difficili. “I genitori non vanno mai lasciati soli. Lo Stato dovrebbe aiutare di più queste famiglie”, dice. Il giornalista infatti ribadisce come abbia sempre lottato affinché sua madre non fosse messa in una casa di riposo. “Io sicuramente posso permettermelo economicamente ma penso a tanti che non possono farlo”, chiosa.

Massimo Giletti in Rai, i prossimi appuntamenti

Tra i tanti altri temi toccati nella conversazione, anche lo storico sentimentale di Massimo Giletti, legato negli ultimi mesi alla campionessa di sci, Sofia Goggia, e per anni scapolo d’oro della tv italiana.

Oggi, a 62 anni, il conduttore vorrebbe una relazione stabile e una famiglia: “Credo l’amore sia una cosa bellissima, per me è complicato dargli continuità, ma oggi sarei pronto. Devo agire prima che diventi nonno“, ha detto preannunciando “novità per il 2025, magari 2026”.

Dal 30 settembre prossimo, Massimo Giletti condurrà un nuovo programma in prima serata su Rai 3. Nella scorsa stagione era tornato in viale Mazzini per alcuni speciali che celebravano i 70 anni dell’azienda.