La cometa del secolo C/2023 A3 potrebbe vedersi dall'Italia venerdì 11 ottobre: a che ora guardare il cielo

Arriva la cometa del scolo. C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas potrebbe essere visibile dall’Italia, che sarà uno dei luoghi migliori al mondo per osservarla. Ecco dove e quando guardare in cielo per trovarla.

La cometa del secolo sarà visibile dall’Italia

Negli ultimi giorni di settembre la cometa non periodica C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas ha raggiunto il suo perielio, il punto di maggiore vicinanza al Sole, e parte dei ghiacci che la compongono ha cominciato a sciogliersi andando a formare la tipica coda.

Dall’11 ottobre fino al 17, quella che è stata definita come “la cometa del secolo” sarà visibile nei cieli di buona parte del mondo. Uno dei luoghi migliori per osservarla a occhio nudo è però proprio l’Italia.

Come altre comete, C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas proviene dalla Nube di Oort, un’area che circonda il sistema solare e occupa la zona esterna, tra le 20mila e le 100mila unità astronomiche di distanza dal sole, nella quale si trovano buona parte dei corpi celesti che diventano poi comete.

Quando guardare il cielo per vedere C/2023 A3

Il giorno più adatto per osservare C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, sia a occhio nudo che con i telescopi, così come il giorno più adatto per fotografarla, dovrebbe essere il 12 ottobre, sabato.

Sarà infatti quello il momento in cui raggiungerà la sua distanza minima dalla Terra, quasi 0,5 unità astronomiche o settantuno milioni di chilometri. Si troverà quindi a metà strada tra la il nostro pianeta e il Sole.

Il momento migliore per vederla, a causa della sua vicinanza al Sole, sarà il tramonto. Bisognerà osservare il cielo in prossimità dell’orizzonte, guardando verso ovest. Non è però sicuro che la cometa sarà sempre visibile: la luminosità di questi corpi celesti dipende da diversi fattori non sempre prevedibili.

La trasmissione dell’Istituto nazionale di Astrofisica

Nell’ultimo giorno di visibilità della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, il 16 ottobre, prima che la superluna del 17 ottobre la offuschi, l’Istituto nazionale di Astrofisica terrà una trasmissione speciale sui propri canali social.

A partire dalle 19:15 verranno mostrati una selezione di scatti della cometa, ottenuti grazie ai telescopi di Loiano (Bologna), Cagliari, Palermo e Roma. Sarà quindi possibile vedere alcune delle immagini più belle al mondo di C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas.