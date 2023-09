Il mese di settembre coincide spesso con buoni propositi che si fatica a rispettare. L’inizio della scuola e il rientro in ufficio segnano il ritorno a una stressante routine per la maggior parte degli italiani che, nonostante la crisi e l’arrivo dei primi freddi, davvero non riescono a stare in casa. Hobby e sport, nuove esperienze e ritorni di fiamma per vecchie passioni dimenticate: c’è sempre una scusa per uscire e provare a liberare la mente.

Da un’indagine condotta da ProntoPro, il servizio online che mette in contatto professionisti e potenziali clienti, proprio in questo periodo dell’anno i nostri concittadini cercano lezioni e corsi, con un aumento del 65% della domanda.

In generale i primi 8 mesi del 2023 hanno visto un incremento nell’interesse per le attività extra-lavorative, con le richieste aumentate del 23% rispetto all’anno precedente. C’è bisogno di sperimentare e distrarsi, anche a costo di rinunciare ad altri beni e servizi. E quest’anno sembrano tutti intenzionati a rispettare le promesse fatte davanti allo specchio a inizio settembre.

Quali sono gli hobby più amati dagli italiani

La top ten delle ricerche effettuate nel mese di agosto 2023, in vista del “capodanno morale” di settembre, mostra un popolo di artisti e buongustai. Gli italiani vogliono conoscere la musica e cucinare, ma anche, forse, sfogare lo stress accumulato sul lavoro, all’università e negli ambienti di lavoro picchiando un sacco da boxe.

Corsi di teatro. Lezioni di batteria. Corsi di arti marziali. Corsi di fotografia. Corsi di cucina. Corsi di meditazione. Lezioni di chitarra. Corsi di boxe. Lezioni di canto. Lezioni di pianoforte.

Ad aumentare significativamente è l’interesse per gli strumenti musicali, mentre diminuisce quello per le arti visive e lo yoga. Aumentano invece gli sport fisici e il pilates.

Non solo svago: le ambizioni degli utenti

Non solo hobby e tempo libero. Gli utenti di sono interessati anche a trasformare il proprio talento in lavoro. C’è chi ad esempio cerca corsi per diventare make up artist e lavorare nel campo della moda e della cura del corpo, e chi invece ambisce a lavorare con la voce, diventando cantante professionista.

Una larga fetta di ricerche riguarda la crescita personale. Sono in tantissimi a scegliere uno sport di contatto per difesa personale, perdere peso o gestire i dolori cronici.

Gli hobby preferiti in base all’età e alla regione

Non sono solo le differenti ambizioni a diversificare gli utenti. Dall’indagine emergono infatti importanti differenze territoriali. In tutte le classifiche regionali la musica la fa da padrona, con le lezioni di canto in tutte le top 5 locali. Varia invece la posizione dei corsi di chitarra e di pianoforte.

Solo nelle Marche in prima posizione si rileva uno sport, la boxe, che non sembra interessare particolarmente chi abita in Sardegna e in Trentino, dove si preferisce il pilates.

Anche l’età gioca un ruolo importante in questa particolare classifica che, a conti fatti, svela sogni e talenti degli italiani. Gli under 18 vogliono suonare la chitarra e imparare a dare pugni, mentre la fascia tra i 18 e i 30 anni sogna il belcanto e i tasti del piano. Lo sport preferito degli over 30, come già accennato, è invece il pilates.

Contenuto offerto da ProntoPro.