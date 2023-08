La casa di Antonella Clerici allagata, la video denuncia sui social: “Qui continua a diluviare”

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il maltempo colpisce ovunque e tutti, anche la casa nel bosco di Antonella Clerici. In un video sui social, la conduttrice televisiva mostra i danni della sua abitazione nel Monferrato. Non è la prima vip che si lamenta del Maltempo e dei danni che questo sta facendo alle case private. Dopo la denuncia sul nubifragio di Milano che aveva distrutto casa di sua sorella, Clerici torna a parlare di maltempo e danni.

La denuncia su Instagram

Antonella Clerici, molto attenta ai temi sociali quali l’ambiente e il clima, non ha perso occasione per denunciare il maltempo estremo (per il quale la Protezione civile ha lanciato l’allerta gialla) che si sta abbattendo sull’Italia. Per farlo ha postato un video sul suo profilo Instagram nel quale mostra una zona allagata della sua abitazione.

Nel video girato come storia Instagram si vede chiaramente la pioggia sbattere sul vetro del salotto della conduttrice e il forte vento che scuote le piante sullo sfondo. Nella storia, oltre al video, si possono vedere e leggere le parole che Clerici ha rivolto al suo pubblico. Un semplice messaggio: “E continua a diluviare #casanelbosco”.

La casa nel bosco di Antonella Clerici si trova vicino Arquata Scrivia

Maltempo diffuso

Agosto si chiude con del maltempo, caratterizzato da un uragano di tipo mediterraneo (medicane) che porta con sé forti raffiche di vento e tanta pioggia, capaci di scoperchiare tetti e far saltare la luce per ore. Le temperature inoltre, dopo un’estate da record per il caldo, tornano a scendere in maniera drastica.

Il maltempo che nei giorni scorsi aveva colpito il Nord, all’inizio dell’ultima settimana (quella a cavallo tra agosto e settembre) vede la perturbazione scendere al Centro e al Sud Italia a macchia di leopardo. Poco oltre metà settimana le condizioni dovrebbero tornare a migliorare e sarà possibile contare i datti di un’estate divisa in due tra alte temperature e pioggia abbandonante.

Le vacanze di Clerici

Per Antonella Clerici le vacanze sono finite. Il suo ritorno in Italia è stato burrascoso, con l’arrivo del maltempo. Nei primi giorni di agosto la conduttrice si trovava insieme alla famiglia e agli amici in Normandia, dove passa spesso le vacanze a passeggiare con i suoi cani.

Lo scrive lei stessa come didascalia in una foto senza filtri o trucco: “Per me la vacanza è così: senza filtri né trucco, senza tacchi né vestiti eleganti, né movida”. Sempre sui social ci tiene a sottolineare che per lei la vacanza è questa, ovvero “straordinaria semplicità”. Una pausa meritata prima del ritorno in televisione a partire dall’11 settembre su Rai 1 con lo show È sempre Mezzogiorno.