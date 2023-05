La campionessa di karate Chiara Danieli è morta a 21 anni: era ricoverata da ottobre dopo una crisi in casa

Il mondo del karate è in lutto: nella serata di venerdì 5 maggio all’ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverata da ottobre, è morta a soli 21 anni Chiara Danieli.

La crisi e il ricovero

A riportare la notizia del decesso di Chiara Danieli è ‘Bresciaoggi’, che ricorda che la campionessa di karate era stata ricoverata a Brescia il 31 ottobre scorso, a seguito di una crisi avuta in casa.

Considerate le sue condizioni di salute, la ragazza è stata costretta a un lungo periodo di sedazione e solo nelle ultime settimane sembrava essersi ripresa. Venerdì sera, però, è arrivato il decesso.

Il messaggio della famiglia

‘Bresciaoggi’ riporta anche il messaggio di ringraziamento che la famiglia di Chiara Danieli ha voluto inviare ai medici e a tutto il personale del reparto di Seconda Rianimazione del Civile di Brescia “per l’assistenza e le premurose cure prestate” alla ragazza.

L’autopsia

Saranno gli accertamenti medico-legali sul suo corpo a stabilire le cause del decesso di Chiara Danieli. La Procura, come atto dovuto, ha disposto l’autopsia. Lunedì 8 maggio la salma è stata riconsegnata ai familiari.

Quando si terranno i funerali

La camera ardente è allestita alla Domus Aurora di Gavardo aperta martedì 9 e mercoledì 10 dalle ore 8 alle ore 20. I funerali verranno celebrati alle ore 16 di giovedì 11 maggio nella chiesa parrocchiale di piazza De Medici. Al termine delle esequie si proseguirà verso il cimitero.

Fonte foto: Tuttocittà.it I funerali si terranno a Gavardo, dove Chiara Danieli abitava con la famiglia.

Chi era Chiara Danieli

Chiara Danieli abitava a Gavardo, in località Fornaci, assieme alla famiglia. Il papà Mauro è originario di Muscoline, mentre la mamma Nadia Massolini è una parrucchiera molto nota in paese. Il fratello Simone ha giocato per molti anni nella prima squadra del Basket Gavardo, società che tramite una nota si è unita al cordoglio della famiglia.

Lo stesso ha fatto la Aishin Dojo, la palestra (e società sportiva) di karate a Gavardo per cui Chiara ha militato con successo per diversi anni. Tra i successi è possibile menzionare la medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali di karate (categoria juniores) a Burgas, in Bulgaria nel 2016, le varie medaglie ai campionati italiani anche nel kata (tra cui un argento e due bronzi nel 2017, anno in cui ha ottenuto anche la cintura nera). Nel 2019, Chiara Danieli ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati europei juniores di kata a squadre e un altro bronzo mondiale a squadre, sempre nel kata, in Repubblica Ceca.

Chiara Danieli si era diplomata nel 2021 all’Istituto d’istruzione superiore Astolfo Lunardi di Brescia e si era iscritta all’università.