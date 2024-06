La battuta di Matteo Salvini contro Emmanuel Macron ha ispirato una concorso di caricature in Russia

Le frasi di Matteo Salvini contro Emmanuel Macron hanno ispirato un concorso di caricature in Russia: la rivista Mezhdunarodnaya Zhizn ha preso spunto dalle dichiarazioni al vetriolo del leader della Lega per indire la gara. La vignetta più bella verrà pubblicata sul prossimo numero.

La frase di Salvini contro Macron

Lasciamo che sia Macron a parlare di guerra. Glielo dico come se fosse qui stasera: Macron, hai voglia di andare in guerra? Mettiti il casco, mettiti il corpetto e vai in Ucraina ma non rompere le pa**e agli italiani. Vai a fare la guerra ma non rompere le scatole a noi che vogliamo vivere in pace. […] Mai un proiettile o una bomba italiani andranno in Russia, non vogliamo la terza guerra mondiale sull’uscio di casa.

Così aveva tuonato il vicepremier e ministro dei Trasporti commentando la posizione del presidente francese. Le frasi erano state pronunciate da Salvini mentre si trovava a Bari per sostenere la candidatura a sindaco del leghista Fabio Romiti.

Ma lo spunto arriva anche da una caricatura pubblicata da Salvini stesso sul suo profilo Facebook.

La posizione di Macron

Da mesi Macron ha aperto all’ipotesi di un intervento di terra in Ucraina, come extrema ratio: “Non escludo l’invio delle truppe in Ucraina, la Russia non può e non deve vincere”, disse a metà marzo.

E più di recente il presidente francese si è detto favorevole all’uso delle armi Ue e Nato contro i siti militari di Mosca “da dove vengono lanciati i missili”.

Concorso di caricature su Macron

Rosalba Castelletti, giornalista di Repubblica in trasferta a Mosca, ha scritto di un concorso di caricature sulla rivista del ministero degli Esteri russo, Mezhdunarodnaya Zhizn nota anche come The International Affairs.

Il concorso è ispirato alle parole di Salvini e vedrà come oggetto Macron con l’elmetto che si prepara a fare la guerra.

La rivista ha lanciato l’idea del concorso tramite un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram. Messaggio rilanciato dalla portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

La rivista invita a inviarle vignette ispirate alla frase salviniana entro il 17 giugno. La migliore, viene annunciato, verrà pubblicata sulla copertina del suo prossimo numero.