La battuta di Fiorello sul caso Chiara Ferragni-Balocco: "Ha perso 10 mila follower di Antitrust e Codacons"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mentre non si placa la polemica attorno al pandoro Balocco di Chiara Ferragni, Rosario Fiorello scherza e lancia una battuta ironica all’influencer. Dopo la decisione dell’imprenditrice di voler devolvere in beneficenza 1 milione dopo il caos, lo showman nel corso di “VivaRai2!” ci ha scherzato su con delle gag con i colleghi Biggio e Casciari.

La battuta di Fiorello sul pandoro di Chiara Ferragni

In onda come ogni mattina su Rai2, Rosario Fiorello non si è tirato indietro nel parlare di uno degli argomenti più caldi degli ultimi giorni. Il caso del pandoro Balocco di Chiara Ferragni, multata dall’Antitrust, infatti finisce anche sul tavolo di “VivaRai2!” che, come suo solito, trova la chiave ironica della situazione.

La banda del programma, capitanata da Fiorello affiancato da Biggio e Casciari, infatti, ci ha scherzato su facendo gag e battute su quanto avvenuto.

Una su tutte ha particolarmente divertito lo showman siciliano e i presenti, riferendosi ai follower persi dalla Ferragni dopo questo scandalo. “La Ferragni ha perso 10mila follower, sono solo quelli di Antitrust e Codacons” ha scherzato Fiorello.

Fiorello scherza con “Assegnez”

Non solo, perché Fiorello ha proseguito le gag tirando in ballo anche quanto fatto negli ultimi anni dall’imprenditrice digitale. Balzata agli onori della cronaca televisiva per la partecipazione come co-conduttrice a Sanremo 2023 e per il boom di ascolti della serie “The Ferragnez” su Amazon Prime Video, l’influencer è stata “provocata” dallo showman.

“Tra l’altro c’è già pronto il documentario sulla vicenda, se lo stanno litigando Prime e Disney mentre RaiPlay non ce la fa con i soldi. Il titolo c’è già, è ‘Assegnez'” ha detti scherzando.

Sulla decisione di devolvere in beneficenza 1 milione di euro, poi, Fiorello ha sottolineato: “Lei si scusa: ho sbagliato, dono 1 milione al Regina Margherita. Comunque è cosa buona“.

E non è mancata anche la battuta sul Codacons, affezionato (si fa per dire) agli affari dei Ferragnez: “Anche il Codacons ha fatto un pandoro: al posto dei canditi ha tutti gli esposti fatti ai Ferragnez!”.

Il messaggio di Fiorello a Chiara Ferragni

Ma tra una battuta e un’altra, Fiorello si è ritagliato anche uno spazio per mandare un messaggio all’imprenditrice lombarda.

“È così, se stai sul web prima o poi una cacchina si pesta, anche io ne ho pestate alcune e sono convinto che continuerò a sbagliare – sdrammatizza Fiorello -. Sono errori, certo questo è un orrorone perché la beneficenza è una cosa delicata. Ma dagli errori si impara, non si smette mai di diventare adulti”.