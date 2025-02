Allarme bomba nella base Nas Sigonella 2, l'area in Sicilia finisce in lockdown per ore: ma è falso

La base aerea della marina statunitense di Sigonella (Nas Sigonella 2), in Sicilia, è stata chiusa in mattinata per diverse ore a causa di una “situazione non specificata presso un punto di controllo all’ingresso”. Il lockdown è durato fino al cessato allarme intorno alle 11.25.

Cosa è successo alla base Usa Nas Sigonella 2

Sul profilo Facebook ufficiale della base si leggeva che “a causa di una situazione in corso presso il punto di controllo di ingresso NAS Sigonella (NAS 2), rimane in vigore un blocco/rifugio”.

A tutto il personale a bordo di NAS 2 è stato ordinato di seguire le istruzioni delle Forze di Sicurezza Navale “e monitorare AtHoc per aggiornamenti”.

Fonte foto: ANSA

Il messaggio sui social rassicurava che “il traffico in entrata e in uscita presso i punti di controllo base NAS 2 è sicuro. Il traffico è stato reindirizzato alla porta ITAF est. Il personale dovrebbe evitare di viaggiare sull’autostrada SP105 tra il complesso abitativo Marinai e il NAS 2″.

Cos’è la Nas Sigonella

L’aeroporto “Cosimo Di Palma” di Sigonella è un aeroporto militare dell’Aeronautica Militare Italiana situato in Sicilia, tra il libero consorzio comunale di Siracusa, nella contrada Sigonella di Lentini, e la città metropolitana di Catania.

Ospita la Naval Air Station Sigonella (abbreviata in NAS Sigonella o NASSIG) della Aviazione di marina statunitense ed è utilizzata anche per operazioni della NATO, oltre a essere sede del “Comando Alliance Ground Surveillance” (NAGSF).

La NAS Sigonella rappresenta appunto un importante polo logistico per le operazioni degli Stati Uniti e della Nato.

In quanto sede delle risorse della Sesta Flotta degli Stati Uniti, la base svolge un ruolo strategico nelle operazioni militari in Europa, Africa e Medio Oriente.

La base ospita personale della Marina degli Stati Uniti, del Corpo dei Marines, dell’Esercito e dell’Aeronautica.

Complessivamente nella NAS Sigonella vi sono stabilmente più di 4.000 persone tra militari, personale civile e familiari statunitense.