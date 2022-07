La "bambola assassina" torna a far paura: un bambino si traveste da Chucky e terrorizza l'intero quartiere

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un bambino di cinque anni sta terrorizzando i vicini del quartiere vestito da Chucky, il famoso personaggio del film horror “La bambola assassina”. Il piccolo, nonostante si tratti di un comune travestimento per Halloween, sta seminando il panico ad Albertville, in Alabama, dove diversi cittadini hanno chiesto ai genitori di intervenire per fermare il figlio.

La “bambola assassina” spaventa gli Usa

A raccontare sui social quanto sta accadendo ad Albertville sono gli stessi cittadini del quartiere, che hanno descritto il piccolo Chucky come innocuo, ma pur sempre un visione da far paura. Il bambino di cinque anni, infatti, il più delle volte resta seduto sul marciapiede davanti casa a osservare il passaggio delle macchine e dei vicini, senza fare nulla.

Ma a mettere paure non è tanto qualche gesto o scatto del piccolo, quanto la maschera della bambola assassina che indossa ogni giorno. I vicini, sui social, sono davvero spaventati. “Mi è quasi venuto un infarto” ha scritto uno, con un altro che lo ha seguito a ruota: “È terrificante“.

La reazione della mamma

“È già pronto per Halloween” ha scritto un utente che ha colto in pieno l’animo del piccolo. Infatti, secondo quanto raccontato da Britnee Reed, la mamma del bimbo, il figlio si era travestito da Chucky proprio ad Halloween e da allora capita di vederlo girare per casa con il costume.

Ma a quanto pare il piccolo non si limita alle mura domestiche, uscendo spesso di casa terrorizzando i vicini. La stessa Britnee Reed, intervistata da Wdhn, ha raccontato di non essersi mai accorta del piccolo vestito da Chucky fuori casa fin quando non le è arrivata una foto: “Ero a lavoro, ho zoomato sulle foto che mi hanno mostrato e ho detto: ‘Oh mio Dio, questo è mio figlio‘”.

