L'uragano Milton ha raggiunto la Florida anticipato da tornado multipli: danni, morti e black out

L’uragano Milton ha raggiunto la Florida nella notte fra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, scaricando su Tampa Bay la sua potenza distruttiva. Ben prima che Milton toccasse terra, si sono generati fino a 27 tornado. Quando Milton era all’apice della sua potenza distruttiva (categoria 5) i venti hanno raggiunto una velocità di 265 km orari, con onde oltre i 4 metri. Circa 3 milioni di residenti sono rimasti senza corrente elettrica a causa dei black out. Milton si è poi depotenziato passando da categoria 5 (“disastroso”) a categoria 1 (“minimo”).

L’uragano Milton ha causato morti

Purtroppo si contano delle vittime. Si tratta soprattutto di anziani residenti nella casa di riposo Spanish Lakes Country Club nella contea di St. Lucie, sulla costa orientale della Florida. Il loro numero non è stato ancora reso noto.

Pioggia, vento, tornado e black out in Florida

Secondo gli esperti, Milton scaricherà in totale 46 centimetri di pioggia nella Florida centrale. Almeno 150 abitazioni, in gran parte case mobili, sono state completamente distrutte.

Fonte foto: IPA

Un’immagine dell’uragano Milton dal satellite.

Il tetto del Tropicana Field di St. Petersburg, sede della squadra di baseball Tampa Bay Rays, è stato sfondato dal vento battente. Abbattute gru e centinaia di alberi.

Le evacuazioni

Per giorni, con l’avvicinarsi dell’uragano Milton, le autorità hanno invitato i residenti a evacuare le abitazioni, lasciando la zona o recandosi presso i rifugi. Le autorità hanno inoltre rilasciato un proclama shock, invitando chiunque non intendesse evacuare a scrivere il proprio nome sulla coscia con un pennarello indelebile. Questo avrebbe agevolato l’identificazione dei cadaveri.

Nella notte, infine, l’ordine di restare a casa per chiunque non avesse proceduto a evacuare: “La tempesta è arrivata. È ora che tutti si rintanino”. Così ha dichiarato il governatore della Florida, Ron DeSantis. DeSantis ha consigliato di “rimanere in casa” e “non mettersi per strada”.

Molte persone sono state impossibilitate a evacuare a causa della carenza di benzina, che in alcuni centri abitati è andata esaurita nel giro di poche ore.

Da categoria 5 a 1

Una volta lasciato l’oceano e raggiunta la terraferma, Milton ha progressivamente perso potenza indebolendosi. Con la fase più critica ormai alle spalle, per le autorità e la cittadinanza è l’ora della conta dei danni e dei morti.

I video sull’uragano Milton

In Florida le strade di Fort Myers diventano fiumi

Sarasota spazzata dal vento

Forti piogge a Daytona Beach

L’aereo dentro l’uragano