L'Ungheria di Eva Henger dal porno all'incidente: "Orban non è fascista, Ilaria Salis deve marcire in galera"

Eva Henger difende Viktor Orban e ne elogia le politiche di sicurezza e ordine in Ungheria. Nega, inoltre, che il premier sia fascista. Di recente ha anche attaccato Ilaria Salis, sostenendo che non doveva uscire di prigione dopo l’arresto per l’aggressione ai militanti neonazisti.

L’opinione su Orban e Salis

Eva Henger dice di non aver votato per Viktor Orban, ma lo sostiene senza esitazioni. Tra le motivazioni il fatto che abbia riportato ordine per le strade e che l’Ungheria è ora “più pulita e sicura”. Trova però eccessive alcune leggi del suo governo, soprattutto quelle contro i diritti LGBTQ+, ma non lo considera un dittatore o un fascista.

Quando si parla di Ilaria Salis, l’ex attrice invece non usa mezzi termini. Secondo lei, la 39enne italiana doveva marcire in galera. “Odio i naziskin, ma sono esseri umani come noi”, ha detto.

“Quel signore era un padre di famiglia ed è stato aggredito da cinque persone”, ha aggiunto. Secondo Henger, le immagini dell’aggressione dimostrano la violenza subita, ma in Italia non sarebbero mai state mostrate. La candidatura alle europee di Salis è, a suo dire, ingiustificabile.

Eva Henger e l’incidente

Nata nel 1972 a Győr, in Ungheria, Eva Henger è figlia di un direttore di conservatorio e di una ballerina. Da ragazzina ha giocato a pallamano a livello agonistico e ha studiato danza classica. A 14 anni ha partecipato al concorso Fotomodella dell’Anno, classificandosi tra le prime tre.

Nel 2022, la sua vita è stata segnata da un tragico incidente stradale. L’auto su cui viaggiava con il marito si è scontrata con un’altra vettura, provocando la morte della coppia di anziani a bordo dell’altro veicolo.

La donna ha riportato 11 fratture e diversi danni agli organi. “Per fortuna mia figlia non era con noi quel giorno, altrimenti sarebbe stata in macchina”, ha raccontato in un’intervista.

La carriera nel porno e non solo

Dopo aver vinto il titolo di “Miss Teen Ungheria” nel 1989, ha lavorato come modella e testimonial per vari marchi. L’incontro con Riccardo Schicchi, fondatore di Diva Futura, ha segnato una svolta nella sua carriera. Ha iniziato con servizi fotografici, poi è passata ai film per adulti, diventando una delle star più famose del settore.

Alla fine degli anni ’90, ha girato 18 film, anche se ha dichiarato che solo quattro di questi fossero realmente inediti, gli altri invece solo montaggi di scene già girate. Nel 2001, ha lasciato il settore per dedicarsi alla televisione. Ha partecipato a programmi come Ciao Darwin, La Fattoria, L’Isola dei Famosi e a diversi talk show. Ha anche avuto un piccolo ruolo in Gangs of New York di Martin Scorsese.

Oggi, Eva Henger vive tra Italia e Ungheria, gestisce attività imprenditoriali con il marito e possiede una villa a Campagnano Romano. Dopo la chiusura di Diva Futura nel 2021, ha mantenuto i diritti sul catalogo dei film, che conserva nel suo archivio privato.