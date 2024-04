L'ultimo audio di Giulia Tramontano su Alessandro Impagnatiello prima dell'omicidio: "Scioccata dalle bugie"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Rivelazione al processo. L’ultimo audio di Giulia Tramontano durante una delle udienze che vedono imputato Alessandro Impagnatiello del suo omicidio racconta della relazione parallela che l’uomo le aveva rivelato.

L’ultimo audio di Giulia Tramontano

Nell’udienza dell’11 aprile del processo che vede imputato Alessandro Impagnatiello per la morte dell’ex compagna Giulia Tramontano, è stato fatto ascoltare l’ultimo audio lasciato dalla ragazza di 29 anni.

“Di tutto mi ha raccontato. Sono scioccata dalla vita che conduceva, dalle cose che ha fatto e mi ha detto” si sente dire dalla voce della vittima, un giorno prima dell’omicidio.

Fonte foto: Ansa L’avvocata di Alessandro Impagnatiello

Nel messaggio Tramontano parla della rivelazione, fatta a lei da parte di Impagnatiello stesso, di una relazione parallela che l’uomo aveva con un’altra donna, mentre la vittima era incinta.

Quando sarà interrogato Alessandro Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello è accusato di aver ucciso Giulia Tramontano, sua compagna e incinta di 7 mesi, con 37 coltellate il 27 maggio del 2023, dopo che la donna aveva scoperto la relazione parallela dell’uomo con una collega di lavoro.

Ad un anno esatto di distanza dal presunto femminicidio, si terrà in aula, durante il processo che vede Impagnatiello imputato, la prima testimonianza dell’accusato davanti alla corte d’assise.

Impagnatiello ha denunciato la scomparsa della donna un giorno dopo che Tramontano era stata uccisa. Secondo l’accusa avrebbe simulato un allontanamento volontario della compagna dalla casa dove la coppia viveva a Senago, nel Milanese.

Le parole della madre di Giulia Tramontano

Mentre l’ultimo audio di Giulia Tramontano veniva fatto ascoltare all’udienza del processo del compagno, Alessandro Impagnatiello, in aula era presente anche la madre della ragazza.

La donna, quando il messaggio è stato riprodotto e quindi è stato possibile sentire nuovamente la voce della figlia, è scoppiata in lacrime. La madre di Tramontano ha poi affidato ai social i propri pensieri.

“Oggi ti ho cercata ovunque, come ogni volta che torno a Milano. Ma ti ho trovata solo in aula dove ancora oggi ho pianto ma sono stata orgogliosa di te, di come tu, con il tuo principe azzurro Thiago, hai provato a riprenderti la vita, quella che meritavi, ma che vi è stata strappata. Ti amo Giulia, ti amo Thiago anche se non ti ho conosciuto. Non avrò mai pace.“