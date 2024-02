L'ultima telefonata di Giovanni Barreca prima della strage di Altavilla Milicia: la rivelazione della suocera

Chi l’ha visto, la trasmissione di Rai Tre condotta dalla giornalista Federica Sciarelli, ha contattato la madre di Antonella Salomone. La donna è stata uccisa dal marito Giovanni Barreca, muratore 53enne, accusato di avere ammazzato anche i due figli Emanuel e Kevin, di 5 e 16 anni. La terza figlia 17enne è l’unica superstite al massacro.

Barreca, nel suo piano diabolico, sarebbe stato aiutato da Sabrina Fina e Carandente (i “fratelli di Dio), conosciuti durante incontri di preghiera in una chiesa di stampo evangelico e poi frequentati in privato.

Strage di Palermo, a Chi l’ha visto? parla la madre di Antonella Salomone

“Parlavo con mia figlia e lei mi ha sempre detto che andava tutto bene con Giovanni”, ha spiegato la mamma di Antonella.

E ancora: “Io con mio genero non parlavo mai perché ogni volta che facevamo le videochiamate io e mia figlia lui si allontanava”.

La donna, sempre a Chi l’ha visto?, ha rivelato: “Mia figlia mi ha detto che doveva conoscere questa coppia ed io ovviamente l’ho raccomandata dicendo “non fare entrare troppe persone in casa”. Da quando è entrata questa coppia nella sua casa loro non hanno avuto più pace”.

La madre di Antonella ha aggiunto che non è ancora riuscita a vedere la nipote 17enne, l’unica sopravvissuta alla strage, ma che lotterà per farsela affidare: “Farò di tutto per averla io. Io sono qui per lei”.

“Lui – ha sottolineato riferendosi a Barreca – è impazzito perché non ha mai detto queste cose. Io non so quando sia successo perché domenica ho sentito mia figlia poi da lunedì a giovedì non ho avuto più sue notizie”.

Le parole dell’amica Piera: “Antonella non mi ha mai detto che il marito la picchiava”

“Speravamo di passare il San Valentino insieme – ha dichiarato Piera, amica di Antonella Salomone -. Lei non mi ha mai detto che Giovanni la picchiasse”.

“Lei mi diceva che l’unica problematica che aveva con Giovanni era di questi coniugi che dovevano andare a casa sua e potevano mettere in dubbio la famiglia. Io penso che queste persone giocano sulla fragilità della gente”, ha concluso Piera.