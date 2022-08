L'ultima puntata di Superquark con Piero Angela: quando, come e dove vederla

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

L’ultima puntata di Superquark è andata in onda mercoledì 24 agosto alle 21:20 su Rai 1. Gli italiani, così, hanno potuto ammirare il lascito del noto divulgatore Piero Angela, recentemente scomparso, nella sua ultima avventura alla conduzione del suo format.

L’ultima puntata di Superquark

Nell’ultima puntata di Superquark dal titolo ‘Gli ultimi ghiacci’, Piero Angela si è occupato del grande problema del riscaldamento globale con il conseguente surriscaldamento dei mari e lo scioglimento dei ghiacciai.

La puntata, infatti, si è aperta con il documentario per Doc Lab firmato da Marco Visalberghi con la partecipazione dello speleologo Francesco Sauro e dell’astronauta Luca Parmitano per scoprire da vicino il mondo dei ghiacciai.

Fonte foto: ANSA L’ultima puntata di Superquark con Piero Angela è disponibile su RaiPlay

Non è mancato il collegamento con Alberto Angela, in Groenlandia tra gli Inuit, né si è fatto a meno dello spazio alla medicina con lo studio condotto da Barbara Gavallotti e Rita Antonelli che permetterebbe di studiare il nostro DNA per risalire alle caratteristiche che possono influenzare la nostra salute.

Sempre a proposito di medicina e tecnologia, si è parlato di microelettronica per lo studio sulla cecità. Si è parlato anche di Covid-19 e di uno studio che potrebbe rilevare i danni causati dalla malattia sul corpo umano.

Tra gli ospiti in studio abbiamo visto Massimo Polidoro con il suo studio sulla ‘Psicologia di una bufala’, oltre ad Alessandro Barbero con il suo ‘Dietro le quinte della storia’.

Come rivedere l’ultima puntata di Superquark

L’ultima puntata di Superquark, andata in onda mercoledì 24 agosto alle 21:20 su Rai 1, è già disponibile on demand sulla piattaforma Raiplay, nella sezione dedicata al format di Piero Angela.

La visione in streaming è totalmente gratuita. La puntata è stata inserita nella reel della stagione 2022 di Superquark.

Ricordiamo che di Raiplay esiste anche l’app ufficiale disponibile per i dispositivi Android e iOS.

L’ultimo ricordo dei colleghi

‘Repubblica’ ha raccolto il ricordo di Marco Visalberghi dell’ultima puntata di Superquark.

“Piero Angela teneva moltissimo a questo documentario sullo scioglimento dei ghiacciai. Non solo perché, da torinese, aveva nel sangue l’amore per la montagna: era convinto che questo fosse un problema fondamentale per il futuro del pianeta”.

Visalberghi, però, ricorda anche una certa apprensione del compianto conduttore e divulgatore: “Nel pieno di luglio ha cominciato a telefonarci e sollecitare di completarlo. Non capivamo perché insistesse tanto, c’era una specie di ansia. Poi ci siamo resi conto che sentiva arrivare la fine e voleva chiuderlo prima di andarsene”.