L'ultima canzone di Liam Payne sarà pubblicata postuma, il significato del brano Do No Wrong e il messaggio

Il 1° novembre sarà rilasciato il singolo postumo di Liam Payne, Do No Wrong. L’ex membro degli One Direction, morto il 16 ottobre scorso a soli 31 anni dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires, lascia così un ultimo messaggio attraverso la musica, donando al pubblico un pezzo che parla di speranza e vulnerabilità.

L’ultima canzone di Liam Payne

A dare l’annuncio dell’uscita della canzone è stato il produttore e collaboratore Sam Pounds, che ha condiviso un post social in cui descrive il brano come un tributo all’anima e al talento di Payne.

Le indagini sulla sua morte dell’ex membro degli One Direction sono ancora in corso.

Le autorità argentine stanno analizzando le riprese delle telecamere di sicurezza e raccogliendo testimonianze, mentre il risultato preliminare dell’autopsia ha evidenziato una crisi legata a un abuso di sostanze.

Liam Payne aveva parlato in passato dei suoi problemi di dipendenza, rendendo così Do No Wrong non solo una canzone, ma anche un riflesso delle sue battaglie personali affrontate negli ultimi anni di vita.

La collaborazione con Sam Pounds

Il singolo, nato dalla collaborazione con Pounds, rappresenta l’ultimo sforzo artistico di Payne e una finestra sulla sua visione della vita.

La sorella del cantante, Ruth Gibbons, ha contribuito alla pubblicazione del brano condividendo su Instagram un video che mostra una sessione di registrazione dei due artisti.

Si tratta di un momento che ora assume il valore di un ricordo indelebile per chi ha voluto bene all’ex One Direction.

Le tre versioni di Do No Wrong

Do No Wrong sarà distribuito in tre versioni, inclusa una a cappella, e secondo Pounds, è pensato per essere un balsamo per l’anima dei fan e della famiglia di Payne.

“Prego che questa canzone sia davvero una benedizione per tutti voi”, ha scritto Pounds, “come Liam avrebbe voluto”.