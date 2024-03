L'Ue lancia l'allarme sulla guerra in tutta Europa con la Russia e non solo in Ucraina: "Prepariamo i civili"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Ue teme che la guerra tra Russia e Ucraina si estenda a tutta l’Europa e, per questo motivo, anche i civili dovrebbero essere preparati a questa eventualità.

Il documento dell’Ue sulla guerra tra Russia e Ucraina

Come riportato da ‘La Repubblica’, nella bozza del documento con cui si dovrebbe chiudere il Consiglio europeo che prende il via giovedì 21 marzo c’è un programma d’emergenza in caso di attacco bellico. Nel testo viene sottolineata la necessità “imperativa” di mettere a punto un piano per una “preparazione militare-civile rafforzata nonché coordinata” e di una “gestione strategica delle crisi nel contesto dell’evoluzione del panorama delle minacce”.

L’invito è inserito nella parte “militare” del documento. Il consiglio europeo ha invitato la Commissione e l’Alto Rappresentante a mettere in campo “azioni per rafforzare la preparazione e la risposta alle crisi a livello dell’Unione europea in un approccio che tenga conto di tutti i rischi e di tutta la società, in vista di una futura strategia di prontezza”.

Fonte foto: ANSA

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L’allarme lanciato dalla Polonia sulla guerra della Russia alla Nato

Nel suo discorso nel giorno del 25esimo anniversario dell’adesione della Polonia all’Alleanza atlantica, il comandante delle forze armate polacche, il generale Wieslaw Kukula, ha lanciato l’allarme sull’eventualità che la Russia di Vladimir Putin dichiari guerra alla Nato.

Secondo Kukula, “La Russia prepara la guerra contro la Nato“. Per il generale ci sono “chiari indizi” che la Russia sta adottando misure in questo senso.

Wieslaw Kukula ha anche dichiarato: “Nonostante le pesanti perdite subite in Ucraina, la Russia sta riorganizzando le sue truppe e sta facendo lavorare intensamente la sua industria militare. Si tratta di uno Stato pronto a utilizzare ogni opportunità a sua disposizione e le debolezze che si presentano i suoi avversari per raggiungere i propri interessi”.

Il discorso di Putin sulla Terza Guerra Mondiale

Dopo le ultime elezioni presidenziali in Russia, Vladimir Putin ha lanciato una minaccia alla Nato, avvertendo che uno scontro diretto tra le due forze porterebbe il mondo “a un passo da una Terza Guerra Mondiale su vasta scala“.

Sul pericolo di una Terza Guerra Mondiale si è pronunciato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha dichiarato che non è previsto “alcun intervento diretto dei nostri militari” nella guerra tra Russia e Ucraina “con carrarmati, aerei o uomini”.

Tajani ha aggiunto: “Non se ne è mai parlato in ambito Nato e non capiamo perché oggi si debba evocare uno scenario del genere, che avrebbe conseguenze pericolosissime, anche una Terza Guerra Mondiale“.