L'operaio Filippo Ciancimino morto a Belmonte Mezzagno vicino Palermo: travolto dalle macerie mentre lavorava

Dramma in Sicilia a Belmonte Mezzagno, comune di circa 11 mila abitanti in provincia di Palermo: un operaio di 63 anni, Filippo Ciancimino, è morto mentre stava svolgendo dei lavori in un solaio.

Le indagini dei carabinieri

La tragedia si è verificata in una casa in via Papa Giovanni XXIII.

A un certo punto la struttura del solaio dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione ha ceduto.

L’uomo ha perso la vita dopo il crollo, venendo travolto dalle macerie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tentato di soccorrere la vittima. I tentativi di salvataggio, purtroppo, sono risultati vani.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Misilmeri. Gli uomini dell’Arma dovranno capire se siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza e se per quel lavoro fossero state richieste le autorizzazioni necessarie.

Fonte foto: ANSA

Il sindaco ricorda addolorato il giovane operaio

“Sono molto addolorato per quanto successo oggi nel mio Comune. Filippo Ciancimino era un grande lavoratore, d’animo nobile e sensibile, la gentilezza fatta persona. Il lavoro era la sua passione”. Queste le parole a commento della tragedia del sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone.

“Non ci sono parole che possano alleviare il dolore della famiglia – ha concluso il il primo cittadino -. A nome della comunità belmontese mi stringo attorno ai suoi figli, Maria Concetta ed Antonio, e alla moglie”.

La strage degli incidenti sul lavoro

Quella di Filippo Ciancimino è l’ennesima morte bianca. Soltanto tre giorni fa un altro dramma. Nella zona della città di Teramo, un giovane operaio, appena 27enne ha perso la vita mentre si trovava su un traliccio dell’alta tensione tra Travazzano e Valle San Giovanni.

Il 27enne è stato fulminato da una scarica elettrica mortale.

Poche ore prima, nel messinese, altra tragedia: Giuseppe Milici, operaio edile di 56 anni, è morto cadendo da un ponteggio mentre stava eseguendo dei lavori sulla facciata di un edificio. Durante la caduta è rimasto infilzato in un paletto di ferro.