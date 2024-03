L'omicidio Pierina Paganelli e il possibile killer ripreso dalla telecamera: i dettagli dell'ombra di un uomo

È quella del killer, l’ombra ripresa dalla telecamera della farmacia di via del Ciclamino la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli? Gli inquirenti non hanno mai smesso di cercare di ricostruire il caso, da quella maledetta sera del 3 ottobre 2023 quando la 78enne, ex infermiera, è stata uccisa nello spazio tra i box auto e il vano ascensore della palazzina del civico 31. Da quel giorno gli investigatori continuano a tentare di ricostruire il percorso dell’assassino, e per il momento non ci sono indagati.

C’è, ancora, quel dettaglio catturato dalla telecamera. La sera del 3 ottobre, intorno alle 22:08, i fari dell’auto di Pierina Paganelli, passano di fronte alla farmacia. La donna sta rientrando da un incontro di preghiera con i Testimoni di Geova. Nello stesso tempo le immagini mostrano quella che ha tutta l’aria di essere una sagoma, l’ombra di un uomo alto. Potrebbe essere la silhouette dell’assassino?

Ribadiamo che la sagoma sembrerebbe mostrare un uomo alto, e lo stesso dettaglio era emerso dai risultati dell’autopsia: Pierina Paganelli potrebbe essere stata uccisa da un uomo alto. I vicini, a tal proposito, raccontano qualcosa su Louis Dassilva, che nei giorni dell’omicidio sarebbe stato visto insieme ad un amico anche nell’autorimessa della palazzina. Nell’edificio, tutti conoscono tutti, chi era quello sconosciuto?