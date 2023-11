L'omicidio di Pierina Paganelli è sempre un rebus: nuove indagini sullo strano incidente del figlio Giuliano

L’omicidio di Pierina Paganelli e l’incidente del figlio Giuliano Saponi sono correlati? A questa domanda il diretto interessato aveva risposto negando tale possibilità, ma a ciò vogliono trovare una risposta definitiva anche gli inquirenti. Gli agenti della polizia stradale, infatti, sono ritornati in via Coriano dove Giuliano era stato travolto il 7 maggio mentre pedalava verso Riccione.

Omicidio di Rimini: nuove indagini sull’incidente del 7 maggio

Come detto in apertura, gli agenti della polizia stradale sono ritornati in via Coriano, a Rimini, dove il 7 maggio Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, è stato travolto mentre pedalava verso Riccione.

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo sullo “strano incidente”, ma va precisato che le dinamiche ricostruite dagli investigatori lascerebbero pensare più a un sinistro che a un’aggressione. Lo riporta ‘Rimini Today’.

Gli inquirenti ritornano sul luogo in cui Giuliano Saponi (a destra), figlio di Pierina Paganelli, è stato travolto il 7 maggio mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta. L'omicidio di Rimini è ancora avvolto nel mistero

Gli inquirenti si stanno concentrando sul mezzo che il 7 maggio ha travolto Giuliano Saponi, lasciandolo esanime sull’asfalto alle prime luci dell’alba.

Secondo i rilievi, a investire il figlio di Pierina Paganelli potrebbe essere stato un mezzo di grosse dimensioni riconducibili ad un suv o ad un furgone, dal momento che Saponi riportava ferite compatibili con lo specchietto di un veicolo alto.

L’automobilista non si era fermato a soccorrere Giuliano Saponi, che era stato poi trasportato all’ospedale da un’ambulanza del 118 che passava lungo quel tratto di strada.

Le ultime novità sulla morte di Pierina Paganelli

Secondo gli inquirenti, uno dei nodi principali da sbrogliare per avvicinarsi alla soluzione dell’enigma – dunque l’identità dell’assassino e il movente – è da individuarsi nei Testimoni di Geova di cui la vittima faceva parte insieme alla sua famiglia.

Pierina Paganelli è stata uccisa il 3 ottobre 2023, un giorno prima dell’incontro durante il quale il Consiglio dei Saggi avrebbe dovuto decidere sul futuro di Manuela Bianchi nella congregazione per via di una sua presunta relazione extraconiugale.

Ciò preoccupava non poco la Bianchi, che in una chat WhatsApp con Louis Dassilva avrebbe espresso tutto il suo nervosismo sulla vicenda.

I sospetti

Nell’omicidio di Pierina Paganelli non ci sono indagati.

Gli inquirenti stanno concentrando le indagini sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora della vittima nonché moglie del figlio Giuliano Saponi, il fratello di Manuela, Loris Bianchi, e Louis Dassilva, il vicino di casa della vittima e presunto amante di Manuela Bianchi.

Per il momento la pista più battuta anche in termini prettamente mediatici è quella dell’intrigo familiare, anche se l’ex marito della vittima Gianfranco Saponi suggerisce quella dell’odio religioso.

Il corpo di Pierina Paganelli, 78 anni, è stato rinvenuto alle 8:30 del 4 ottobre da Manuela Bianchi nel corridoio che collega i box auto dell’autorimessa condominiale di via del Ciclamino al vano ascensore.

La donna è stata uccisa con 29 coltellate e le telecamere di videosorveglianza di un condomino e di una farmacia che si trova proprio di fronte allo scivolo dell’autorimessa, quella sera, potrebbero aver immortalato sia l’arrivo dell’assassino che la sua voce.