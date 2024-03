L'ombra del suggeritore dietro la strage di Altavilla Milicia, cos'è stato trovato nei telefoni dei coniugi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I coniugi Sabrina Fina e Massimo Carandente erano in contatto con un suggeritore mentre si consumava la strage di Altavilla Milicia? Come raccontano a ‘Quarto Grado’, gli inquirenti avrebbero rinvenuto “materiale interessante”, in termini di foto e video nei dispositivi di proprietà della coppia del quartiere Sferracavallo di Palermo. Ancora, si valuta l’ipotesi che i due ricevessero suggerimenti da qualcuno nei giorni della mattanza.

Va detto che Sabrina Fina e Massimo Carandente si sono detti estranei alle violenze, pur ammettendo di aver frequentato la casa dei Barreca ad Altavilla Milicia in quei giorni, ma secondo la loro versione avrebbero saputo della morte di Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emmanuel solamente dopo l’arresto avvenuto l’11 febbraio.

Ora, come racconta il format condotto da Gianluigi Nuzzi, i tabulati telefonici suggerirebbero che Fina e Carandente avrebbero contattato telefonicamente più volte qualcuno mentre si trovavano in casa di Giovanni Barreca. Chi è quello che i media chiamano “suggeritore”? Le telecamere di ‘Quarto Grado’ lo hanno individuato nel leader di un gruppo di preghiera, che però nega di aver dato suggerimenti alla coppia: “Io dicevo loro di andare in chiesa, ho detto tutto agli inquirenti”, risponde.

Resta da comprendere, quanto “interessanti” siano i file multimediali presenti all’interno dei telefoni della coppia che, secondo le indiscrezioni, proprio al “suggeritore” avrebbe inviato filmati e immagini dalla casa di Altavilla Milicia.