L’italiana Francesca Bellettini tra le 25 donne più influenti al mondo secondo il Financial Times

Come ogni anno, il Financial Times ha stilato la propria lista delle 25 donne più influenti del mondo nel 2022.

Nella lista spunta anche l’italiana Francesca Bellettini, amministratore delegato di Yves Saint Laurent da quasi dieci anni.

Francesca Berrettini, un’italiana tra le 25 più potenti

Francesca Bellettini, classe 1970 originaria di Cesena, è attualmente CEO del gruppo Yves Saint Laurent, posizione che occupa dal 2013, anno in cui è subentrata a Paul Deneve.

Fonte foto: ANSA Francesca Bellettini al gala Business of Fashion di Parigi nel 2019

Come specifica il Financial Times, la Berrettini è una delle “rare dirigenti donne nel mondo della moda”, e i suoi risultati non lasciano dubbi sul perché ricopra un ruolo tanto importante da quasi dieci anni.

Grazie al lavoro di Francesca Bellettini, la casa di moda francese inventrice del pret-a-porter ha visto aumentare i propri ricavi dal mezzo miliardo iniziale ai cinque attesi nel medio termine.

Come specifica la rivista, “Saint Laurent ha ottenuto un terzo trimestre eccezionale con un fatturato di 916 milioni di euro, in crescita del 40%”. Tutto lavoro svolto, come sottolinea il FT, “senza un mormorio”.

Le motivazioni del Financial Times

Le motivazioni con le quali l’autorevole giornale ha inserito la Bellettini nella sua lista sono chiare fin dalle prime parole: “Sono le persone silenziose quelle a cui dovresti davvero prestare attenzione”.

E il lavoro di Francesca Bellettini rispecchia questa affermazione, avendo mantenuto senza sbandamenti la leadership di uno dei più importanti brand del mondo.

“Chiedile qual è il segreto per una leadership esecutiva di successo – aggiunge il Financial Times – e ti dirà che è ossessionata dall’equilibrio: nei mercati globali, tra le categorie o nei rapporti tra uomo e donna”.

Ma nonostante il basso profilo, chi ha deciso di inserirla nella lista ha ben chiare le potenzialità che Francesca Bellettini deve ancora sfruttare: “In ogni caso tieni d’occhio l’italiano senza pretese. Non saremmo sorpresi di vederla fare una mossa importante in nel prossimo decennio”.

La lista del Financial Times

Per il quotidiano economico-finanziario britannico, il numero annuale “Women of the Year” è il modo per parlare dell’influenza di alcune delle donne più potenti del mondo, e di come questa riesca a modificare anche praticamente la nostra società nelle forme e dimensioni più disparate.

La classifica viene stilata dai giornalisti del Financial Times unitamente a dozzine di uffici internazionali, ex donne dell’anno e voto dei lettori.

Come la stessa testata chiarisce, la lista è sì una celebrazione delle donne, ma anche “un modo per interrogarsi sui modi in cui il potere e l’influenza stanno cambiando”.