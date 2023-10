L'Italia è un Paese per vecchi sindaci: nessun grande Comune è amministrato da chi ha meno di 40 anni

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

I giovani non fanno i sindaci. Quasi il 90% dei primi cittadini ha più di 40 anni, ma sono anche i meno istruiti, pur governando tutti i Comuni più grandi. Le donne sono ancora una minoranza tra gli amministratori locali.

I dati della ricerca Acli sui sindaci

Le Acli nazionali in collaborazione con la Fondazione Achille Grandi e l’Istituto per le Ricerche educative e formative hanno realizzato un rapporto sul ricambio generazionale tra i sindaci dei Comuni italiani.

I dati mostrano come i giovani, che in questo contesto comprendono tutti gli amministratori sotto i 40 anni, siano una minoranza ristretta del totale dei primi cittadini, e tendano ad essere relegati in piccoli paesi.

L’89,9% dei sindaci ha infatti superato i 40 anni, restringendo a soli 769 quelli con un età compresa tra i 18 e i 39. Solo una su sette, anche tra i giovani, è una donna, dato che limita la presenza femminile tra i primi cittadini più giovani a soltanto l’1,5% del totale.

Il livello di istruzione dei sindaci

Proprio questa categoria però, quella delle sindache giovani, risulta la più istruita. Il 65,5% di loro infatti possiede almeno una laurea triennale, mentre dato che cala di più di 10 punti tra gli uomini sotto i 40 anni.

Gli amministratori locali più anziani invece presentano un tasso di istruzione molto più basso: soltanto il 43,7% di loro infatti risulta laureato. Il ruolo del primo cittadino inoltre è visto sempre meno come inizio di una carriera in politica.

Soltanto il 29,8% degli intervistati lo ritiene un primo passo verso una carriera in ambito locale o nazionale, mentre quasi il 52% valuta l’esperienza come una fase della vita in cui si mette al servizio della comunità.

Dove sono i giovani sindaci: Nord e provincie

Più di due terzi dei sindaci con meno di 40 anni si trovano al Nord, mentre poco più del 12% amministra un Comune del Centro e meno di un quindi si trova al Sud o nelle isole maggiori.

Una caratteristica comune in tutto il Paese però è che i primi cittadini sotto i 40 anni non si occupano del governo di grandi città, ma rimane relegato in provincia, spesso in zone dell’entroterra.