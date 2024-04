L'Iran sequestra una nave portoghese legata a Israele nello stretto di Hormuz, l'avvertimento di Tel Aviv

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

L’Iran ha sequestrato una nave da cargo portoghese “legata a Israele” nello stretto di Hormuz, l’annuncio dalla tv di Stato della Repubblica islamica in una nuova fase delle tensioni tra Teheran e Tel Aviv. La porta-container Mcs Aries “è stata presa dalle forze speciali marittime” durante un’operazione in elicottero. Intanto Israele avverte: “L’Iran subirà le conseguenze“.

L’Iran sequestra nave cargo legata a Israele nello stretto di Hormuz

Una nave cargo “legata a Israele” è stata sequestrata nello stretto di Hormuz dall’Iran, annunciano i media del Golfo e un’autorità marittima nazionale.

La porta-container Mcs Aries sarebbe stata “presa dalle forze speciali marittime” di Teheran nel corso di un’operazione in elicottero “nei pressi dello Stretto di Hormuz”.

Fonte foto: 123rf

Lo stretto di Hormuz

La nave, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa iraniana, “batte bandiera portoghese”. Sarebbe gestita dalla società Zodiac, “che appartiene al capitalista sionista Eyal Ofer”.

La Mcs Aries, stando a quanto riporta l’agenzia, si stava dirigendo “verso le acque territoriali iraniane“.

L’avvertimento di Israele contro l’Iran in vista di un possibile attacco

Israele lancia l’avvertimento contro l’Iran nelle ore in cui si teme un possibile attacco di rappresaglia da parte di Teheran dopo il raid israeliano a Damasco il primo aprile.

“L’Iran”, ha detto il portavoce militare Daniel Hagari, “subirà le conseguenze di aggravare ulteriormente la situazione”.

In un comunicato, Hagari ha infatti fatto sapere che Israele “è in massima allerta“, aggiungendo: “Siamo anche pronti a rispondere“.

“Mi aspetto che colpisca presto”, l’annuncio di Biden sull’attacco dell’Iran a Israele

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando di un possibile attacco dell’Iran a Israele, ha detto di aspettarsi che “l’Iran tenti di colpire Israele nel breve termine“.

Biden ha chiesto a Teheran di rinunciare alla rappresaglia, che sembra sempre più imminente, dopo il bombardamento israeliano sul consolato iraniano a Damasco.

Gli Usa hanno inviato rinforzi in Medio Oriente in vista di un attacco dell’Iran, che potrebbe prevedere più di 100 droni e numerosi missili verso obiettivi militari in Israele.

Il raid di Israele a Damasco che aveva ucciso due comandanti della Guardia Rivoluzionaria dell’Iran

Lunedì primo aprile Israele aveva bombardato e distrutto il consolato dell’Iran a Damasco, in Siria, causando 16 morti fra cui due comandanti di alto livello della Guardia Rivoluzionaria iraniana.

Per paura di possibili rappresaglie Israele aveva chiuso nei giorni scorsi sedi diplomatiche in tutto il mondo, tra cui l’ambasciata a Roma vicino Villa Borghese.