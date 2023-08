L'invasione da granchio blu si combatte a colpi di ricette: export di ravioli verso la Francia

Il granchio blu è una specie aliena e invasiva protagonista delle cronache per la sua voracità che ha messo a rischio la pesca e l’itticoltura in diverse parti del Paese. Contro il granchio blu si sono mobilitate politica e associazioni. Oggi scendono in campo gli imprenditori del food: il crostaceo è destinato a trasformarsi in una grande opportunità gastronomica.

Il granchio blu è commestibile

A insistere sulla possibilità di trasformare la calamità in opportunità è stata la Coldiretti.

Nel corso di un recente show cooking in un agriturismo di Eraclea, in Veneto, la locale sezione della Coldiretti ha presentato al pubblico una serie di gustose ricette a base di granchio blu. Fonte foto: 123RF

Il crostaceo, ha puntualizzato l’associazione in una nota, “vanta tra l’altro proprietà nutrizionali importanti, grazie a una presenza forte di vitamina B12, estremamente preziosa per l’organismo umano ma ha anche un sapore delicato e gustoso”.

Granchio blu: prezzo al chilo

Per quanto riguarda i prezzi, Coldiretti registra importi che “si aggirano intorno ai dieci euro al chilo“.

Pasta al granchio blu verso la Francia

L’industria alimentare non è rimasta inerte e ha colto l’opportunità.

“Dopo la partenza di un container di 16 tonnellate di prodotto semilavorato dall’Emilia Romagna direzione Miami in Florida, anche in Veneto ci si appresta a dare l’assalto ai mercati esteri con prodotti di punta del territorio a base del temibile crostaceo”.

Così afferma Paolo Caratossidis, presidente di Cultura & Cucina, l’associazione di promozione enogastronomica che sta scommettendo sulla valorizzazione del granchio blu.

Un pastificio della provincia di Padova – Artusi Pastificio Italiano – ha lanciato una linea di ravioli ripieni di polpa di granchio azzurro.

Il prodotto sta raccogliendo consenso tra i ristoranti che li hanno inseriti nel menu.

Ravioli al granchio blu in Francia

Dai ristoranti si passa adesso alla grande distribuzione: a novembre partiranno i primi bancali di pasta fresca ripiena di granchio blu reale in direzione Francia.

È stato siglato l’accordo fra il pastificio del Padovano e Grand Frais, gruppo francese specializzato nella distribuzione di prodotti alimentari che conta quasi 200 punti vendita.

I cugini francesi troveranno i ravioli made in Italy ripieni di granchio blu dell’Adriatico in occasione del periodo natalizio.

Politica contro il granchio azzurro

La questione è intanto finita sul tavolo della politica. Il ministero dell’Agricoltura ha già deciso lo stanziamento di 2,9 milioni di euro per il contrasto e lo smaltimento del granchio blu.

E il governatore del Veneto Luca Zaia ha richiesto lo stato di emergenza nazionale.