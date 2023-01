L'influencer Roberta Martini legata e rapinata a Milano da tre uomini: rubati gioielli e 5 mila euro

Roberta Martini vittima di una rapina tra le mura domestiche nella notte tra giovedì e venerdì. L’ex top model, oggi influencer e imprenditrice di successo nel campo della moda, poco dopo le 3 – come riferisce il quotidiano Il Giorno – è stata aggredita da tre uomini nella sua dimora milanese.

Roberta Martini rapinata nella sua abitazione milanese

I malviventi, con il volto coperto da passamontagna, sono entrati dalla finestra al piano terra dell’appartamento della quarantottenne, in zona Porta Romana, e l’hanno minacciata, obbligandola con la forza a indicare la collocazione della cassaforte.

L’imprenditrice è stata immobilizzata con fascette da elettricista. Nel frattempo i tre rapinatori le hanno sottratto cinquemila euro in contanti e gioielli del valore ancora da quantificare.

La liberazione e la denuncia

Dopo aver messo a segno il colpo, i banditi hanno liberato la donna e si sono dati alla fuga. Martini, subito dopo essere stata liberata, ha contattato il 112 ed ha presentato denuncia alla polizia.

Chi è Roberta Martini?

Roberta Martini, in un’intervista rilasciata a Orlando Magazine, si è definita una “ragazza di campagna che si è fatta strada nel mondo della moda, prima grazie al suo metro e ottantaquattro e poi affinando la sua cultura nel settore moda”.

Quando le è stato domandato di dare una definizione di influencer, ha spiegato che si tratta di un “personaggio che per gusto estetico, sensibilità e creatività riesce a prevedere le mode ed i gusti. Generalmente è una persona che viaggia molto ed è molto curiosa di tutte le novità, quindi riesce a scoprire nuove aziende, tendenze, località, hotels etc. prima degli altri. Inoltre riesce a farle vivere, attraverso i social, al pubblico”.

E ancora: “L’influencer è una vera e propria pagina pubblicitaria vivente in grado di prendere una comune sneakers ed abbinarla con un abito da sera elegantissimo ed un giubbino di pelle in modo da renderlo non solo un abito da sera, ma un abito polifunzionale”. Oppure di scoprire un hotel in una zona poco conosciuta e farlo vedere al mondo intero. In questo modo “influenza” il pubblico nella scelta dell’ abbigliamento, vacanze, automobili, ristoranti…”.