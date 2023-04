L'influencer Julia Elle svela sms dell'ex Paolo Paone e la bugia sul figlio: la storia di Disperatamente Mamma

Prima sarebbe stata costretta a mentire nel suo libro, poi si è scoperchiato tutto: nei trascorsi dell’influencer Julia Elle con l’ex Paolo Paone si parla di violenza fisica e mentale, minacce di morte e tanti altri tasselli che ricostruiscono quella che ha tutta l’aria di una relazione tossica, a partire dalla verità sul secondo figlio raccontata nel suo libro, che non corrisponderebbe al vero. L’autrice della web serie “Disperatamente mamma” si è raccontata in un’intervista al ‘Corriere della sera’.

Julia Elle e quegli sms pieni di violenza di Paolo Paone

Alla giornalista del ‘Corriere della sera’ l’influencer Julia Elle ha mostrato i messaggi ricevuti via WhatsApp da Paolo Paone, l’ex fidanzato.

Nei messaggi ricevuti si leggono minacce a vario titolo, da “muori” a “me la paghi”, ma anche insulti che vanno oltre il consueto: “Megera di me**a”, “malata mentalmente“. Poi: “Mi è venuta un’idea figa per farti smettere di lavorare. Vedrai come mi diverto“.

Fonte foto: iSTOCK L’influencer Julia Elle racconta la verità sul secondo figlio e sull’ex fidanzato Paolo Paone

Perché tutto questo? Tutto esplode nel settembre 2022, quando Paolo Paone su Instagram racconta che la narrazione imbastita da Julia Elle per i suoi follower è falsa e, soprattutto, di non essere il padre del secondo figlio.

Paolo Paone ha dunque smontato il contenuto del libro di Julia Elle e per questo i follower di Disperatamente Mamma hanno chiesto a gran voce delucidazioni. Come ben si sa, gli equilibri social sono facili al caos: Julia replica parlando di violenza, ma i fan non le credono.

Alla giornalista del ‘Corriere della sera’ Julia Elle mostra altri messaggi. Uno di questi recita: “Pagherai tutto, sai quanto sopporto io di te per avere la parvenza davanti a nostra figlia che io non voglia ammazzarti. Non hai idea”.

La bugia sul secondo figlio

Qual è la verità sul secondo figlio? Julia Elle ammette: nel libro ha scritto che entrambi i figli sono nati dalla relazione con Paolo Paone, ma il secondo figlio in realtà è nato da un’altra storia d’amore.

A portarla a raccontare il falso sarebbe stato proprio Paone, per non passare per uomo tradito di fronte al pubblico. L’influencer ammette l’errore: “Ho sbagliato, chiedo scusa a tutti, l’ho gestita male. Però il libro era l’esito di tutto il mio investimento in tempo e denaro. E quando ne avevo parlato a Paolo, mi aveva detto: scrivilo, basta che parli bene di me e dici che il maschietto è mio“.

Una bugia indotta, quindi, dall’ex fidanzato per proteggere una reputazione. La relazione tra l’influencer e il produttore discografico è finita nel 2017, dopo una lite feroce durante la quale Paone avrebbe puntato il coltello contro la Elle.

Le violenze e le minacce

Incalzata dal suo difensore Annamaria Bernardini de Pace, Julia Elle racconta tutto e parla di violenza fisica, “mentale ed economica”. Ora quei messaggi sono depositati in tribunale, ma ci sarebbe molto di più.

Nel 2013, un mese e mezzo dopo essersi conosciuti, cominciano i problemi. Julia Elle rimane incinta e Paone le chiede di abortire, ma lei si rifiuta. I due vanno a vivere insieme, e proprio tra le prime mura domestiche inizierebbe il crescendo di violenza.

La prima volta in cui arrivano le botte è estate: Julia è incinta, il cane Honey fa il bisogno nel giardino e Paone chiede alla compagna di pulire. L’influencer è debole e perde i sensi per un calo di zuccheri. Al ‘Corriere della sera’ racconta: “Mi sono svegliata con lui che mi dava un calcio. Dopo, sono andata al pronto soccorso”.

Il racconto continua con episodi in cui alle botte seguono le richieste di perdono da parte di Paone, che però accuserebbe sempre la Elle di essere la parte sbagliata della coppia. Fino al 2017, quando Paone punta un coltello contro Julia Elle minacciando di ucciderla dopo l’ennesimo litigio: in quel momento l’influencer fugge con i figli e si rivolge ad un centro antiviolenza.

L’influencer racconta che “Paolo ha scatenato una campagna denigratoria contro di me. Ha sempre minacciato di rovinarmi, distruggermi”. Nel dicembre 2022 Paone ha rilasciato un’intervista a ‘Editoriale Domani’ con Selvaggia Lucarelli, respingendo al mittente tutte le accuse di Julia Elle.

Oggi, con quei messaggi mostrati al ‘Corriere della sera’, si aggiunge un altro tassello a una storia che assume sempre di più i contorni della cronaca.