L'incredibile video del surfista sul fiume Brenta a Bassano durante l'allerta meteo in Veneto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sui social impazza il video di un surfista che cavalca le onde sul fiume Brenta a Bassano del Grappa, ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni durante l’allerta meteo che ha investito il Veneto. Il video strappa un sorriso, ma fa storcere il naso alle autorità: il ragazzo ha messo in atto un comportamento pericoloso.

Surfista sul fiume Brenta a Bassano

Il video dei surfista di Bassano è stato girato da un passante che transitava sul Ponte Nuovo. In poche ore le immagini (in alcune versioni del video accompagnate dalla musica di sottofondo Surfin’ USA dei Beach Boys, tipica colonna sonora dei film ambientati sulle spiagge californiane) hanno conquistato i social e sono state riprese dai telegiornali.

Il ragazzo ha dapprima nuotato fino al centro del fiume, poi si è messo in piedi sulla tavola e ha cominciato a cavalcare le onde. Infine è caduto dal surf.

L’assenza di richieste di interventi di soccorso lascia supporre che il giovane sia riuscito in qualche modo a tornare a riva sano e salvo.

Comportamento ad alto rischio

Nonostante l’ironia del video che ha strappato più di un sorriso il giovane ha messo sé stesso in pericolo, così come gli eventuali soccorritori che sarebbero stati chiamati a intervenire qualora fosse avvenuto il peggio.

In caso di allerta meteo le autorità invitano a non esporsi a situazioni di potenziale pericolo. Viene raccomandato, fra le altre cose, di non avvicinarsi agli argini dei fiumi.

In Veneto meteo in miglioramento

Rispetto all’ondata di maltempo che ha flagellato il Veneto nella settimana precedente, i temporali iniziati il 21 maggio sono stati meno violenti. Ma stavolta l’allerta meteo è scattata subito.

I vigili del fuoco hanno effettuato oltre trenta interventi nelle province di Vicenza, Padova, Verona e Treviso.

Oltre ai fiumi sono esondati anche canali e torrenti. Le esondazioni hanno comportato cedimenti di argini, frane e interruzioni del traffico sia in vie cittadine che su strade provinciali e statali.

Un morto a Sedico Belluno

Un escursionista tedesco di 57 anni, che era stato dato per disperso a Sedico Belluno, è stato ritrovato morto. Mentre stava cercando di guadare un torrente, l’uomo è stato trasportato via dalla corrente ed è annegato.