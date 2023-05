L'imprenditore italiano Vittorio Marianecci trovato morto in mare in California: è mistero sulla scomparsa

Il ritrovamento in California del cadavere dell’imprenditore italiano Vittorio Marianecci, non risolve il mistero della sua scomparsa. Il 57enne, manager di un’azienda vinicola italiana, è stato ritrovato morto in mare negli Stati Uniti a distanza di cinque giorni dalla sua scomparsa. La polizia di San Francisco non ha ancora avanzato ipotesi sulla vicenda.

Vittorio Marianecci era un imprenditore di 57 anni originario di Cisterna di Latina. Da tempo, però, viveva negli Stati Uniti dove portava avanti la sua attività nel settore vinicolo.

Le ultime tracce di Vittorio Marianecci risalgono al 28 aprile, quando alcune telecamere di videosorveglianza lo hanno immortalo prima in un negozio e poi mentre si stava dirigendo verso la stazione dei bus di San Francisco.

We need your help locating Vittorio Marianecci. He is considered “at-risk” due to statements he made that may put him as a danger to himself. If found, please call 911 and report his current location and physical description. ➡️ https://t.co/AExT4jN6zS pic.twitter.com/7deafU2vau

— San Francisco Police (@SFPD) May 1, 2023