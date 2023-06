L'hostess Ilaria De Rosa condannata a 6 mesi in Arabia: è stata arrestata per possesso di stupefacenti

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Svolta nel caso di Ilaria De Rosa, l’hostess italiana arrestata in Arabia Saudita a maggio per possesso di stupefacenti. Nonostante i tentativi della Farnesina di risolvere la vicenda, la 23enne è stata condannata al carcere.

Sei mesi di carcere e poi l’espulsione dall’Arabia

Stando a quanto riportato da agenzie di stampa come Ansa, la sentenza è stata pronunciata oggi da un giudice monocratico di Gedda, seconda città più grande dell’Arabia Saudita dopo la capitale Riad.

Alla presenza del console generale italiano e della sorella di Ilaria De Rosa, arrivata nel Paese nei giorni scorsi, la 23enne è stata condannata a sei mesi di carcere per possesso di droghe.

In Arabia, non esiste un vero e proprio codice penale scritto: i giudici possono emettere sentenze sulla base dell’interpretazione della sharia, la legge islamica, e al cosiddetto diritto consuetudinario frutto di norme tramandate oralmente nella comunità.

Come sta la hostess italiana Ilaria De Rosa

La difesa avrà 30 giorni di tempo per presentare ricorso in appello, ma nel caso in cui venisse confermata la condanna dovrà scontare la pena in carcere e al termine della stessa sarà espulsa dal Paese.

La notizia è accompagnata da un aggiornamento sulle condizioni di salute della 23enne, che si trova detenuta in una struttura a 40 minuti dalla città di Gedda.

La connazionale, riferiscono ad Ansa fonti informate, sarebbe un po’ provata ma in linea generale in buone condizioni.

Perché è stata arrestata a Gedda il 4 maggio

Riepilogando la vicenda, tutto è cominciato la sera del 4 maggio: la hostess della compagnia aerea Avion Express è stata fermata dalla polizia in quella che sembra essere stata una retata delle forze dell’ordine locali.

Ripresa da alcune telecamere mentre saliva in auto con tre uomini, è stata accusata di possesso di sostanze stupefacenti, reato severamente punito in Arabia Saudita. Per la madre di Ilaria De Rosa si è trattato di un malinteso: “Si trovava su un’automobile con altri ragazzi. E uno di questi aveva una canna. Non droga da spacciare, ma una sigaretta”.

Per la 23enne si è mossa anche la Farnesina, ma per il momento il caso è rimasto confinato all’interno della giustizia locale: si attende ora di capire se verrà presentato ricorso