L'ex rettore Alberto Felice De Toni è nuovo sindaco di Udine dopo il ballottaggio: città al centrosinistra

Il centrosinistra prende Udine. Al ballottaggio il candidato sindaco Alberto Felice De Toni, sostenuto da tutte le forze della sinistra, si è imposto sul sindaco uscente Pietro Fontanini. Prima vittoria dei Dem da quando Elly Schlein è segretaria.

I numeri dell’elezione di De Toni a sindaco di Udine

A due settimane dal primo turno, Udine ha un nuovo sindaco, eletto al ballottaggio. A vincere le elezioni è Alberto Felice De Toni, sostenuto al primo turno da PD, Azione e Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra, e che ha poi ricevuto anche l’appoggio del candidato del Movimento 5 Stelle.

Il nuovo sindaco ha raccolto il 52,6% delle preferenze, contro il 47,15% del primo cittadino uscente Pietro Fontanini, sostenuto da tutto il centrodestra. L’affluenza è scesa di molto rispetto al primo turno, passando dal 53,9% al 44,1%.

Un risultato tutt’altro che scontato, visto che Fontanini aveva preso più voti al primo turno. L’ex sindaco aveva ottenuto il 46,2%, mentre De Toni solo il 39,7. Una rimonta del centrosinistra quindi, in una regione come il Friuli Venezia Giulia dove il centrodestra ha recentemente vinto le elezioni regionali con larghissimo margine.

Chi è Alberto Felice De Toni

Ad unire la coalizione di centrosinistra non è stato un politico ma un accademico. De Toni, 67 anni, è infatti laureato in ingegneria economico gestionale all’università di Udine.

In passato è stato anche rettore della stessa università, dal 2013 al 2019. È anche direttore scientifico della CUOA Business School e presidente del comitato ordinatore della Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa.

A seguito del risultato che lo aha visto eletto a primo cittadino di Udine, De Toni ha ringraziato i suoi elettori, ma anche il candidato del Movimento 5 Stelle Ivano Marchiol, che dopo il primo turno lo ha sostenuto.

Le reazioni ai risultati del ballottaggio

Quella di Udine si tratta della prima vittoria per il Partito Democratico dall’elezione di Elly Schlein a nuova segretaria. Proprio la leader dei Dem ha commentato: “Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso”.

Auguri di buon lavoro sono arrivati anche dagli avversari, in particolare dal presidente della regione Fedriga, di centrodestra, che ha dichiarato: “Pietro Fontanini per quanto fatto, con impegno e passione, in questi cinque anni alla guida del Comune di Udine buon lavoro al neoeletto sindaco Alberto Felice De Toni che avrà l’onore di governare la città”.