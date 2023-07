L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino caduto dalle scale: naso rotto, 92enne ricoverato in ospedale

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Corrado Ferlaino ricoverato in ospedale. L’ex presidente del Napoli, 92 anni, è caduto dalle scale nella propria abitazione, e ha riportato un leggero trauma cranico, oltre a una frattura al naso. Le sue condizioni sarebbero buone.

L’incidente dell’ex presidente del Napoli

Questa mattina l’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino è stato protagonista di un incidente domestico. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano ‘La Repubblica’ sarebbe infatti caduto dalle scale.

In conseguenza all’incidente, secondo le prime notizie, si sarebbe rotto il setto nasale e avrebbe riportato un leggero trauma alla testa dopo aver sbattuto la fronte. L’imprenditore è però rimasto vigile e ha anche concesso alcune battute.

Fonte foto: ANSA Un murales dedicato a Diego Armando Maradona, il giocatore più importante della presidenza Ferlaino, diventato simbolo di Napoli

La presidenza Ferlaino al Napoli

Ferlaino è ricordato come il presidente più vincente della storia del Napoli. Entra come azionista di minoranza della società nel 1967, ma sono gli anni 80 ad essere il periodo più glorioso per la sua gestione.

È in quel periodo che gli azzurri vincono due scudetti (1986-87 e 1989-90), una Coppa UEFA (1988-89), una Coppa Italia (1986-87) ed una Supercoppa italiana (1990), trascinati dal talento di Diego Armando Maradona.

Da presidente, Ferlaino era capace di grandi acquisti, ma anche di far quadrare il bilancio vendendo i giocatori migliori della rosa. Questo, unito al temperamento vulcanico del dirigente, ha causato negli anni frizioni con i tifosi.

Venderà le sue quote del Napoli nel 2000, dopo la retrocessione della squadra in Serie B avvenuta due anni prima.

Le condizioni di Corrado Ferlaino

Corrado Ferlaino ha ormai 92 anni, quindi anche un piccolo incidente come quello occorsogli questa mattina è causa di preoccupazione soprattutto per i tifosi partenopei.

Al momento però, da quello che trapela dall’ospedale, l’ex presidente sarebbe in buone condizioni e non ci sarebbero preoccupazioni ulteriori. Lo stesso imprenditore ha spiegato la dinamica di quanto accaduto ai giornalisti.

Sarebbe inciampato nella propria abitazione, in uno scalino, finendo a terra e procurandosi così la ferita al naso. La società Napoli ha immediatamente espresso la propria solidarietà con un messaggio sui social: “Un augurio di pronta guarigione! Forza Presidente”.

Nei prossimi giorni è in programma un’operazione per ricomporre la frattura al naso.