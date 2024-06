L'ex Miss Italia Nadia Bengala sulla figlia Diana Schivardi condannata tentato furto: "Colpa della droga"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’ex Miss Italia, Nadia Bengala, ha parlato della figlia, Diana Schivardi, condannata il 27 giugno a 10 mesi per furto. Affranta per la situazione della ragazza, la madre ha chiesto aiuto e additato l’uso della droga come motivo delle azioni della 28enne.

L’appello dell’ex Miss Italia Nadia Bengala

“Se volete salvare mia figlia, l’unica strada è la comunità. Serve il ricovero coatto”. Con questo appello, Nadia Bengala, oggi 62enne e vincitrice del titolo nel 1988, commenta la condanna della figlia Diana Schivardi a 10 mesi di reclusione.

La ragazza aveva tentato di rubare all’interno di alcune auto e in seguito percosso chi aveva tentato di fermarla.

Fonte foto: IPA Nadia Bengala in uno scatto del 2021

“Mia figlia Diana è cambiata, colpa della droga”: l’allarme della madre

Nadia Bengala ha raccontato il dramma suo e della figlia al Corriere della Sera. In una lunga intervista, ha chiesto aiuto per la 28enne Diana, un tempo sensibile e intelligente, e ora trasformata dalla droga.

“Sta scivolando verso il baratro, è distaccata, incosciente, vive in una realtà tutta sua. La droga le obnubila il cervello, vede cose che non esistono”, dice la madre che a lei dedica tutto il suo tempo. Nadia auspica un ricovero coatto e si rivolge ai giudici ché lo dispongano.

“Di sua spontanea volontà, non andrà mai. E allora sarà la fine. Da sola io non ce la posso fare a salvarla”, dice ritenendo inutile la condanna, nella quale sua figlia è vista solo in parte capace di intendere. “Soltanto se verrà obbligata a stare in una comunità, dove specialisti la possano seguire giorno per giorno allora capirà quanto è grave la sua condizione”, chiosa.

Il caso Diana Schivardi: condannata per furto

Diana Schivardi è stata condannata per aver cercato di rubare all’interno di alcune auto la mattina del 19 marzo scorso in via Andrea Barbato, Roma. Il suo tentativo è fallito per l’intervento di un passante, in seguito insultato e aggredito con un calcio tra le gambe.

Accusata di danneggiamento, furto, tentata rapina e lesioni, la sentenza di 10 mesi è arrivata al termine del rito abbreviato ed è stata molto più lieve dei due anni e 10 mesi chiesti dal pm. Alla Schivardi è stato riconosciuto un vizio parziale di mente.

Non si tratta della prima disavventura con la legge. La figlia di Nadia Bengala era stata scovata nel 2023 a rubare abiti in un negozio: anche allora fu fermata da un uomo di origine africana, apostrofato, allora come nell’ultimo caso, con epiteti razzisti.