L'ex ministro Danilo Toninelli in difficoltà economica? "Non posso permettermi il tonno", lo sfogo online

Danilo Toninelli torna a far parlare di sé, con interventi sul web nella sua nuova avventura da “divulgatore” con la rubrica social “Controinformazione” sui propri canali. L’ex ministro, tornato a fare l’assicuratore, si è sfogato online, sottolineando che allo stato attuale non riesce “più a prendere neanche il tonno”.

Lo sfogo dell’ex ministro Toninelli

Sui propri canali social Danilo Toninelli ha svestito i panni di ministro e politico per indossare quelli di divulgatore. Nella sua “Controinformazione”, rubrica che tiene sul web sparando a zero sugli ex colleghi o dicendo la sua su argomenti caldi, l’ex Cinque Stelle si è sfogato parlando di uno dei problemi più discussi del 2023: il caro spesa.

Nonostante il suo lavoro e il passato da ministro, infatti, Toninelli denuncia di non potersi più permettere di acquistare il tonno: “Un po’ perché non voglio più mangiare carne né pesce, un po’ perché non è più fattibile. Io non riesco più a prendere neanche il tonno. Avete presente una scatoletta di tonno? Io prima prendevo quello in vetro… Ma porca pu**ana costava due euro e cinquanta! Adesso sono sette”.

“Ragazzi, è una roba devastante” ha detto l’ex ministro delle Infrastrutture, che si è lamentato della propria condizione economica legata all’aumento dell’inflazione che investito il Paese dopo lo scoppio delle guerre in Ucraina e Medioriente.

La richiesta ai Cinque Stelle

E in una situazione economica tale, Toninelli avrebbe anche provato a chiedere “aiuto” al Movimento Cinque Stelle, del quale è membro del collegio dei probiviri, il comitato che decide sulle sanzioni e le espulsioni da infliggere agli iscritti.

L’ex ministro, infatti, avrebbe tentato di convincere il partito a dare un gettone di presenza per ogni riunione svolta. Ma è stata un’ipotesi subito rispedita al mittente, con Toninelli che ha perso la propria battaglia.

Cosa fa ora Toninelli

Ma dopo una carriera decennale in politica, condita anche da numerose gaffe quando era ministro, cosa fa ora Danilo Toninelli? A svelarlo era stato lui stesso in una recente intervista al Corriere della Sera.

Dopo aver lasciato il ministero delle Infrastrutture, infatti, è tornato a fare l’assicuratore per una “importante compagnia”, ma non solo. Perché ha svestito i panni del politico per iniziare una nuova avventura sul web, su YouTube.

Toninelli, infatti, è un provetto youtuber e il canale, a sua detta, non va neanche tanto male. Dopo aver caricato oltre 450 video e avere all’attivo 14.500 iscritti, l’ex ministro ha fatto sapere di poter contare su “oltre 100mila visualizzazioni a settimana”.