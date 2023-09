L'ex ministra di Italia viva Elena Bonetti lascia il partito di Renzi: il progetto "in ticket" con Calenda

Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia nei governi Conte II e Draghi, ha annunciato ufficialmente l’addio a Italia viva di Matteo Renzi.

L’addio a Renzi

Sul suo percorso con Renzi, prima nel Pd e poi in Italia Viva, che si interrompe, Elena Bonetti ha spiegato in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “È la mia storia e la rivendico con tutte le sue ragioni, ma voglio portarle avanti per una strada diversa da quella che ha scelto Renzi. Io penso al centro non come a uno spazio da occupare ma come a un processo di partecipazione da liberare per essere forza che superi il bipolarismo. È l’obiettivo con cui ci siamo presentati alle elezioni del 25 settembre”.

L’ex ministra ha aggiunto: “Le ragioni della mia decisione non sono in cosa lascio ma in cosa voglio iniziare: un processo fedele a quel progetto in cui comporre posizioni politiche diverse, lavorare alla sintesi con metodo. Così, non con la tattica si affrontano in modo condiviso le sfide che il Paese ha davanti”. Ancora Elena Bonetti: “Ho scritto a Matteo e ai colleghi di Italia viva. In questi mesi non ho fatto mistero, né con loro né pubblicamente, delle diverse posizioni che avevo sia sulle singole sfide che sul progetto d’insieme”.

Fonte foto: ANSA Elena Bonetti.

Il nuovo progetto

Elena Bonetti ha poi annunciato: “Non entro in Azione ma, in ticket con Carlo Calenda, con cui già lavoravo alla federazione tra Italia viva e Azione, collaboro per la nascita di un nuovo soggetto aggregativo più ampio. Un processo costitutivo nuovo che si allargherà agli amministratori locali, spesso sottostimata ricchezza per la politica del Paese, associazioni, terzo settore e a tutto quel mondo prepolitico, in cui ci si forma all’esperienza politica”.

La deputata ha spiegato: “Con Calenda ho già collaborato efficacemente. Ritrovo anche Gelmini e Carfagna con cui, nel governo Draghi, ho sperimentato un metodo che va ripreso. Sarà un lavoro di squadra: profili, storie, personalità che si incontrano per formare una leadership condivisa al servizio di un progetto più ampio. Il vero pluralismo supera il leaderismo”.

Il commento di Calenda

Carlo Calenda ha commentato su ‘Twitter’: “Felici di poter tornare a lavorare con ⁦ Elena Bonetti⁩ alla costruzione di un grande fronte liberale, popolare e riformatore. Un progetto che era quello del Terzo Polo che abbiamo insieme guidato con passione e dedizione. Grazie a Elena per il coraggio e la coerenza. Avanti”.