L'ex Juventus Douglas Costa sbarca su Onlyfans e sorprende tutti: "Farò felici tutti i miei fan"

L’ex calciatore della Juventus Douglas Costa ha sorpreso tutti annunciando la sua iscrizione a OnlyFans, l’ormai celebre piattaforma per adulti. L’atleta brasiliano non ha fornito molti dettagli, dichiarando che utilizzerà l’account per condividere contenuti esclusivi sulla sua vita privata e la carriera calcistica. Finora pochi i contenuti pubblicati dal calciatore, che annuncia l’obiettivo di diventare ambasciatore per l’azienda. La scelta di Costa si unisce a quella di tanti altri sportivi famosi, come Nick Kyrgios e Derek Chisora, che hanno deciso di esplorare questo nuovo canale per connettersi con i fan e offrire un’esperienza unica.

Douglas Costa su OnlyFans: la decisione dell’ex Juventus

“Spero che questa collaborazione duri e renda felici i miei fan”. Con questa frase – per qualcuno alquanto sibillina – l’ex calciatore della Juventus, oggi in forze al Sidney FC, ha annunciato la sua iscrizione alla piattaforma OnlyFans.

Al momento Douglas Costa ha condiviso cinque fotografie e due video. La sua intenzione è di creare e pubblicare contenuti esclusivi che offrano uno sguardo intimo sulla sua vita privata e alcuni retroscena della sua carriera calcistica, con l’obiettivo di diventare ambasciatore del brand.

Douglas Costa ai tempi del Bayern Monaco

Perché Douglas Costa è su OnlyFans

Douglas Costa ha voluto però chiarire il suo intento, per evitare malintesi. Il calciatore brasiliano utilizzerà l’account per condividere dettagli sulla sua vita personale, come video di allenamenti di boxe (a cui si dedica nel tempo libero).

Tanto spazio sarà riservato ai vari aspetti meno noti della sua carriera calcistica, offrendo così un’opportunità per farsi conoscere sotto una nuova luce dai propri fan.

“Insieme, questa partnership ha tutto per essere molto interessante e di successo” ha spiegato il brasiliano. “Il segmento in cui OnlyFans cerca di avere atleti come ambasciatori del marchio ha un impatto notevole sul mercato e sono più che felice di farne parte, soprattutto come uno dei pionieri nel segmento del calcio”.

“Creerò contenuti esclusivi per i miei fan che non potranno vedere su nessun altro social media e ciò farà una grande differenza” ha aggiunto Douglas Costa. “Spero che questa collaborazione duri nel tempo e che potrò rendere felici i miei fan con i miei contenuti”.

La corsa degli sportivi verso OnlyFans

Douglas Costa è in buona compagnia: diversi atleti si stanno iscrivendo a OnlyFans per svariati motivi, tra cui la necessità di sostenere le spese della propria carriera sportiva.

Jack Laugher, tuffatore olimpico britannico, ha dichiarato di guadagnare solo 28 mila sterline all’anno e ha scelto la piattaforma per integrare il reddito. Una scelta che, nonostante il suo account offra solo scatti parzialmente svestiti e non contenuti espliciti, ha suscitato preoccupazione nei media britannici riguardo al decoro del Team Gran Bretagna.

L’elenco è ben nutrito: il ciclista Andrea Piccolo, l’ex tuffatore Tom Daley, e il tennista Nick Kyrgios sono altri illustri esempi di utilizzo della piattaforma, in grado di fornire miglioramenti economici significativi.