L'ex giudice Silvana Saguto resta in carcere nonostante i problemi di salute: chi è perché è stata condannata

L’ex giudice Silvana Saguto è ritenuta compatibile con il regime carcerario e, per questo motivo, non sarà scarcerata.

L’istanza di scarcerazione per l’ex giudice Silvana Saguto

Come riporta ‘La Repubblica’, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati dell’ex magistrata.

Secondo i difensori Ninni Reina e Sara Bartolozzi, Silvana Saguto avrebbe gravi problemi di salute, che sarebbero dimostrati dalla perizia sulle condizioni psicofisiche in relazione alle condizioni di detenzione in carcere.

L’ex giudice Silvana Saguto, in una foto del 1997.

Perché la giudice Silvana Saguto è in carcere

Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, radiata dalla magistratura, è stata condannata a 7 anni e 10 mesi con sentenza passata in giudicato per aver gestito in maniera clientelare le nomine degli amministratori giudiziari di beni sequestrati alla Mafia.

Assieme a lei sono stati processati e condannati anche il marito Lorenzo Caramma e l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara.

I tre sono reclusi dal 21 ottobre. Per l’ex giudice, dopo un primo periodo nel carcere Pagliarelli di Palermo, si sono aperte le porte dell’istituto di pena romano di Rebibbia.

L’avvocato Gaetano Cappellano Seminara è recluso nel carcere milanese di Bollate, dove si è costituito dopo l’ordine di carcerazione della Corte d’Appello di Caltanissetta.

Come sta il marito dell’ex giudice Silvana Saguto

Diversa è la condizione del marito: per Lorenzo Caramma il Tribunale, si legge ancora su ‘La Repubblica’, ha disposto il trasferimento in un ospedale palermitano, dove sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico.