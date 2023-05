L'ex consigliere Fabio Tuiach aggredisce un uomo a Trieste: rissa col titolare di una ferramenta e il fratello

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Rissa a Trieste. L’ex consigliere comunale e pugile Fabio Tuiach è rimasto coinvolto in una rissa per la quale è finito in pronto soccorso. Sarebbe stato proprio Tuiach a provocare la colluttazione, ma al momento non sembra che sia stata sporta alcuna denuncia.

La dinamica della rissa al ferramenta

Intorno a mezzogiorno di ieri giovedì 18 maggio, in una ferramenta di via Ginnastica a Trieste, sarebbe scoppiata una rissa tra un cliente e il proprietario del negozio.

Stando a quanto riporta il sito del quotidiano locale ‘Il Piccolo’, ad aggredire quest’ultimo sarebbe stato l’ex consigliere comunale di Trieste e pugile Fabio Tuiach.

Via della Ginnastica a Trieste, dove è avvenuta la rissa

Tutto sarebbe cominciato quando Tuiach avrebbe colpito con uno schiaffo Thomas Versa, titolare della ferramenta, che avrebbe risposto all’aggressione.

La colluttazione sarebbe poi degenerata in una rissa che avrebbe coinvolto anche il fratello di Versa, spostandosi da dentro a fuori il negozio.

Chi è Fabio Tuiach

Fabio Tuiach è un ex pugile ed ex politico triestino, dopo aver abbandonato il ring si dedica nel 2016 alla politica, attività per la quale è più conosciuto.

Eletto a Trieste come consigliere comunale tra le file della Lega, viene espulso dal gruppo del suo partito dopo aver affermato che il femminicidio non esiste, e passa al gruppo misto.

Nel 2017 aderisce a Forza Nuova, formazione di estrema destra, dalla quale viene però espulso un anno dopo rimanendo in consiglio da indipendente.

Nella sua carriera è divenuto noto principalmente per le sue affermazioni estreme, ma anche per aver partecipato alle proteste anti Green Pass del porto di Trieste.

Proprio una di queste proteste ne ha comportato il licenziamento dall’agenzia per il lavoro portuale, in quanto la sua assenza dal lavoro sarebbe stata giustificata da uno stato di malattia in realtà falso.

Come stanno le persone coinvolte

Le versioni riportate sulla stampa divergono a seconda di chi le racconta. Secondo Versa, Tuiach avrebbe colpito non solo lui e il fratello, ma anche il loro cane.

Entrambi gli uomini coinvolti nella rissa hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presso il pronto soccorso, pur non avendo chiamato il 118 per assistenza medica immediata.

Per il momento nessuno avrebbe sporto denuncia alla polizia, che quindi non si sta occupando del caso.