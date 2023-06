L'eurodeputato Andrea Cozzolino in stato di fermo a Bruxelles: le ultime novità sull'inchiesta del Qatargate

Forse ti può interessare

Qatargate, revoca dell'immunità per Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. Rinviata l'udienza di Silvia Panzeri

A che punto è l'inchiesta ormai nota come Qatargate: Cozzolino e Tarabella verso l'addio all'immunità, Panzeri rischia di finire in carcere in Belgio