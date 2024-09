L'estrema destra di Fpo oltre il 29% alle elezioni in Austria: popolari sconfitti, i dati degli exit poll

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

In Austria le elezioni parlamentari si sono concluse domenica 29 settembre con un risultato che segna un momento storico per il Paese: il partito di estrema destra Fpo (Freiheitliche Partei Österreichs) è in testa con il 29,1% dei voti, superando i popolari dell’Ovp del cancelliere uscente Karl Nehammer, fermi al 26,2%.

Elezioni in Austria, vince l’estrema destra

I dati emergono dagli exit poll trasmessi dalla tv di stato austriaca Orf. Il risultato rappresenta una forte affermazione per il partito guidato da Herbert Kickl, che ha visto una crescita significativa rispetto alle elezioni del 2019, quando ottenne solo il 16,17%.

L’Ovp, invece, subisce un drastico calo, passando dal 37,46% al 26,2%, perdendo quasi un terzo dei consensi in soli cinque anni.

Il leader dell’estrema destra austriaca, Herbert Kickl

Anche i socialdemocratici dell’Spo non riescono a migliorare il proprio risultato, fermandosi al 20,4%, mentre i Verdi, attualmente alleati nel governo di coalizione, si attestano all’8,6%.

La crescita di Fpo guidato da Herbert Kickl

La crescita dell’Fpo è legata alla figura di Herbert Kickl, leader carismatico ed ex ministro dell’Interno, che ha spinto il partito su posizioni ultranazionaliste e anti-immigrazione.

Le sue proposte includono politiche di “remigrazione”, ossia il rimpatrio forzato di immigrati, e una stretta sui diritti di asilo, trasformando l’Austria in una sorta di “fortezza” contro l’immigrazione.

Inoltre, l’Fpo si distingue per il suo orientamento filo-russo e la sua opposizione alle politiche dell’Unione Europea.

Il nuovo governo

“Grazie a ogni singolo elettore: oggi gli austriaci hanno fatto la storia”, ha dichiarato Michael Schnedlitz, portavoce del partito, commentando a caldo i risultati degli exit poll.

Nonostante il successo elettorale, la formazione di una maggioranza di governo appare complicata. Il presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen, ha già espresso perplessità su una possibile nomina di Kickl a cancelliere, per via delle sue posizioni estremiste e del rischio di un isolamento internazionale.

A inizio settembre, anche in Germania l’estrema destra (AfD) ha fatto il pieno di voti, vincendo le elezioni locali nei Land di Turingia e Sassonia.