L'eruzione di un vulcano sottomarino in Giappone ha creato un'isola nel Pacifico: cosa potrebbe succederle ora

Nel sud del Giappone è nata una nuova isola, creatasi nell’Oceano Pacifico in seguito all’eruzione di un vulcano sottomarino.

L’eruzione del vulcano sottomarino

Lo scorso 21 ottobre un vulcano sottomarino nell’oceano Pacifico ha iniziato a eruttare. Nell’arco di una settimana, l’eruzione ha creato una piccola isola di circa 100 metri di diametro, che si trova ora a meno di un chilometro in linea d’aria dall’isola giapponese di Ioto (nota in Europa e negli Stati Uniti d’America col nome di Iwo Jima).

L’eruzione del vulcano sottomarino, come riportato da ‘Il Post’, non ha provocato danni o altri problemi, ma è stata definita un fenomeno geologico piuttosto raro.

La nuova isola che si è formata in Giappone si trova a meno di un chilometro in linea d’aria dall’isola di Ioto (in foto), meglio nota in Europa e negli Usa col nome di Iwo Jima.

Cosa è successo in Giappone

L’eruzione in corso vicino a Ioto ha avuto il suo momento di maggiore intensità il 3 novembre. Nella stessa area si erano verificate altre eruzioni anche lo scorso anno, ma non avevano formato un’isola, neanche temporaneamente.

La fonte dell’eruzione, probabilmente, è una bocca secondaria del vulcano da cui è nata Ioto. Il suo cono principale è il monte Suribachi, un’altura di circa 170 metri.

Cosa potrebbe succedere ora all’isola nata in Giappone

Nei mari e negli oceani, sparse per tutto il mondo, ci sono tante isole di origine vulcanica (un esempio è rappresentato dalle isole Eolie in Italia). Alcune di queste isole sono molto grandi, ma la loro formazione risale in genere a centinaia di migliaia di anni fa o addirittura prima. Negli ultimi duemila anni si sono formate nuove isole di origine vulcanica, ma molto piccole. Spesso sono state erose dall’azione del mare, scomparendo così sotto la superficie dell’acqua.

Un’isola simile a quella che si è creata a inizio novembre si era formata a partire dal 2013 vicino all’isola vulcanica Nishinoshima, sempre nell’oceano Pacifico, a 280 chilometri di distanza da Ioto (in direzione nord).

Entrambe le isole sono distanti più di mille chilometri da Tokyo, la capitale del Giappone, sono molto isolate nell’oceano e sono sostanzialmente disabitate.