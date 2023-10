L'eredità di Silvio Berlusconi a Report, bufera sulla trasmissione di Rai3: Forza Italia contro Ranucci

È bufera su “Report”, la trasmissione di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci. A scatenare le polemiche è la puntata di domenica 22 ottobre dedicata all’eredità di Silvio Berlusconi. Critiche, in particolare, da Forza Italia e dal senatore Maurizio Gasparri.

L’inchiesta sul patrimonio di Berlusconi

Il patrimonio ereditario di Silvio Berlusconi ammonta a circa 4 miliardi e mezzo di euro. Come è stato suddiviso fra gli eredi e quali sono i nuovi assetti societari delle aziende di proprietà del Cavaliere?

Lo racconta l’inchiesta “Il testamento”, di Luca Bertazzoni in collaborazione con Marzia Amico, che apre l’appuntamento con “Report”, il programma condotto da Sigfrido Ranucci, in onda domenica 22 ottobre.

L’inchiesta ha come oggetto Forza Italia e il ruolo della deputata Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, nel partito.

L’affondo di Gasparri e Rosso

“Torna all’attacco Report con la sua attività denigratoria dei movimenti e delle personalità politiche non gradite. Ancora una volta tocca a Forza Italia, già oggetto di aggressioni mediatiche da parte della trasmissione di Ranucci”.

Affermazioni di ogni genere, “denigrazioni basate su narrazioni prive di fondamento, una vera e propria aggressione. A dimostrazione che Report e Ranucci sono una sorta di ‘movimento politicò che agisce, finanziato dai cittadini con i soldi Rai, per colpire gli avversari”. Ad affermarlo, in una nota, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

Fonte foto: ANSA Maurizio Gasparri e tutta Forza Italia contro Report

“Report viene utilizzato dai suoi autori come una sorta di clava nei confronti di quelli che considerano avversari politici. Una condotta ben nota” accusa l’esponente di Forza Italia. “Una condotta gravissima che non tolleriamo e della quale chiediamo che si occupi l’Ufficio di Presidenza della vigilanza di mercoledì per chiedere immediate audizioni su questa vicenda”, conclude Gasparri.

“È inaudito il comportamento di Report che cerca di condizionare e orientare il voto mentre sono aperte le urne a Monza, a Foggia, in Trentino e in Alto Adige, con servizi denigratori nei confronti di Forza Italia basati su notizie abnormi e su ricostruzioni infondate” accusa il senatore Roberto Rosso Capogruppo di Forza Italia in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.

I cinque stelle difendono la trasmissione Rai

In una nota, gli esponenti del Movimento cinque stelle che siedono nella Commissione Vigilanza della Rai, difendono la trasmissione di Ranucci.

“La levata di scudi di alcuni esponenti di Forza Italia per la puntata di Report appare del tutto fuori luogo e soprattutto priva di alcun fondamento. Le suppletive a Monza – che secondo quanto si apprende sarebbero state usate come scusa per bloccare la puntata di stasera – non possono essere accampate come scusa per l’applicazione della legge sulla par condicio, dato il numero esiguo degli aventi diritto rispetto al totale nazionale, e loro lo sanno benissimo”.

“Bene fa l’azienda a garantire la messa in onda della trasmissione di Sigfrido Ranucci senza dare alcun seguito alle proteste di Forza Italia“.